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預期反聖嬰發展 今年冬季可能偏暖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年八月地球平均溫度創下一七五年以來歷史新高，且已經是連續十五個月全球平均氣溫月月創新高。中央氣象署發布最新氣候展望表示，今年一月起東太平洋海溫持續下降，且範圍持續往中太平洋擴展，預期有反聖嬰發展，可能冬季偏暖。

賈新興十五日引述美國國家海洋暨大氣總署資料，指出今年八月、六至八月、一至八月地球平均溫度，均創下一七五年以來的歷史新高，且分別比長期平均溫高出了攝氏一點二七度至一點二八度，已經是連續十五個月全球平均氣溫月月創新高。

氣象署發布十月至十二月氣候展望指出，近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，模式預測反聖嬰有機會於冬季發展，但不確性較高。

氣象署表示，八月南美沿岸的冷海溫持續降溫，範圍持續往中太平洋擴展，西太平洋與印度洋海溫溫暖，東亞沿海及西北太平洋海溫也明顯偏暖。綜合來說，目前熱帶太平洋海氣接近氣候正常型態。

氣象署分析，近赤道平均海面溫度距平的時間，今年一月赤道中東太平洋暖海溫度逐漸減弱、三月起南美洲西岸出現冷海溫距平並逐漸往西擴展，八月赤道東太平洋的冷海溫距平持續擴展至西經一七○度附近，以西至印度洋則為暖海溫距平，整體而言，去年與今年的聖嬰事件，已經回復至氣候正常狀態。

對於氣候的影響，氣象署表示，目前熱帶海氣為正常狀態，並有反聖嬰發展可能，分析歷史類似個案年顯示，未來一季，也就是十月至十二月，東亞沿岸及鄰近海域以偏暖為主，其中以十月日本至台灣、十二月中國大陸偏暖較為顯著。

反聖嬰 氣象署 賈新興

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