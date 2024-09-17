今晚超級月亮 土星合月百年一見

今天是中秋節，今年的中秋明月除是距離近又大的「超級月亮」，也是自二○一五年以來最大的中秋月，今晚還有明亮土星來合月，相距僅○點三度，就像是在中秋夜與月亮團聚的太陽系家人，但受到東風水氣影響，想看超級月亮，中南部機率較高。

氣象署預報員黃恩鴻指出，東半部受到東風水氣影響，整天都有短暫陣雨、雲量偏多，賞月機率低；桃園以北白天天氣不錯，但晚上雲量增多，深夜甚至有局部陣雨，賞月需碰運氣；新竹以南整天都維持多雲到晴天氣，晚上應能順利看到超級月亮。

台北市立天文科學教育館指出，今年農曆八月真正滿月時刻落在中秋節次日上午十時卅四分，不過中秋節當晚仍是最佳賞月時機。今年另一次超級滿月，也是今年的最大滿月將在十月十七日，這兩次超級月亮的視直徑皆達卅三點四角分，與地球距離和視直徑大小的差異都僅百分之○點○三，不過中秋當晚的超級月亮還有土星合月，與次月的最大滿月精彩程度不分軒輊。

天文館表示，土星在九月八日才剛通過「衝」的位置，是全年最亮也最適合觀賞的時段，而今晚間六時廿二分會發生「土星合月」，兩者在視線方向上近至僅約○點三度，與東方低空及地景共同構成一幅不可錯過的美景。根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴實屬少見，在廿一世紀的百年中只有今年逢此美景。

另外，交通部公路局表示，依行政院人事總處發布的行事曆昨天雖無放假，但部分民眾自行請假形成連假，造成銜接國道的快速公路，包含中部台七四線台中環線接國三的快官及霧峰路段；南部台八六線接國一仁德系統及歸仁交流道；台八八線鳳山至五甲路段等成易壅塞路段。

公路局表示，今天是中秋節，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，民眾也可多加利用幸福公路Ａｐｐ、ＣＭＳ及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另請客運業者於一一三年中秋節假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備。