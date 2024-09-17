健康你我他／咬芭樂牙套脫落 食欲全消好狼狽

即便長期潔牙護牙，但因先天條件不佳，多年下來，口腔裡蛀牙、牙套、根管治療，樣樣不少。唯美食當前，總是意志力薄弱，尤其是清脆多汁或乾硬扎實的食物，更是最愛。根據飲食科學報導，人們聽到咀嚼洋芋片的卡滋聲，或啃食炸雞外皮的酥脆聲，大腦會產生愉悅滿足感，這或許解釋了為何在追劇時，零食會不能停手的原因。

有一次，當我悠然啃著芭樂時，門牙牙套竟然應聲落下。手裡捧著掉下來的牙冠，照鏡子一看，門牙成了大洞，兩邊還站著尖尖的小牙，真是慘不忍睹！偏偏碰到周末，牙醫休診，當場食欲全消，不但說話會漏風，口水還直流，十分狼狽。

等到牙醫上班，總算裝上臨時樹脂牙套。但那畢竟只是臨時的，說話發音含糊，咬東西不敢用力，只能吃軟質流質食物，或者要先將食物切成小塊，慢慢送入口，增加食材處理的時間。

這讓我想到母親在裝上全口假牙後，老是抱怨咬合摩擦牙齦疼痛，只好改吃軟食，但流質食物吃久了，食欲大減，後來她改用刨絲器，再硬的蔬果也能切出不同尺寸的細絲、薄片，既保留了食材的口感，又兼顧營養均衡。

經過一連串的牙冠測量、選色、製作、試戴，終於可以張口大笑了。為能繼續滿足口腹之欲，現在我會更小心呵護這一口牙齒，深怕再當一次無「齒」之徒。