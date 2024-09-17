聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／咬芭樂牙套脫落 食欲全消好狼狽

聯合報／ 文／朱朱（北市大安）
母親在裝上全口假牙後，老是抱怨咬合摩擦牙齦疼痛，只好改吃軟食，但流質食物吃久了，食欲大減，後來她改用刨絲器，既保留了食材的口感，又兼顧營養均衡。圖／朱朱提供
母親在裝上全口假牙後，老是抱怨咬合摩擦牙齦疼痛，只好改吃軟食，但流質食物吃久了，食欲大減，後來她改用刨絲器，既保留了食材的口感，又兼顧營養均衡。圖／朱朱提供

即便長期潔牙護牙，但因先天條件不佳，多年下來，口腔裡蛀牙、牙套、根管治療，樣樣不少。唯美食當前，總是意志力薄弱，尤其是清脆多汁或乾硬扎實的食物，更是最愛。根據飲食科學報導，人們聽到咀嚼洋芋片的卡滋聲，或啃食炸雞外皮的酥脆聲，大腦會產生愉悅滿足感，這或許解釋了為何在追劇時，零食會不能停手的原因。

有一次，當我悠然啃著芭樂時，門牙牙套竟然應聲落下。手裡捧著掉下來的牙冠，照鏡子一看，門牙成了大洞，兩邊還站著尖尖的小牙，真是慘不忍睹！偏偏碰到周末，牙醫休診，當場食欲全消，不但說話會漏風，口水還直流，十分狼狽。

等到牙醫上班，總算裝上臨時樹脂牙套。但那畢竟只是臨時的，說話發音含糊，咬東西不敢用力，只能吃軟質流質食物，或者要先將食物切成小塊，慢慢送入口，增加食材處理的時間。

這讓我想到母親在裝上全口假牙後，老是抱怨咬合摩擦牙齦疼痛，只好改吃軟食，但流質食物吃久了，食欲大減，後來她改用刨絲器，再硬的蔬果也能切出不同尺寸的細絲、薄片，既保留了食材的口感，又兼顧營養均衡。

經過一連串的牙冠測量、選色、製作、試戴，終於可以張口大笑了。為能繼續滿足口腹之欲，現在我會更小心呵護這一口牙齒，深怕再當一次無「齒」之徒。

牙醫 蛀牙 食材

延伸閱讀

本土小牙醫聯盟再槓衛福部、波波牙醫 批變相鼓勵密醫

影／凱米後遺症...國民水果產量銳減不到一成 零售創百元天價

行人死亡不減反增 交通部喊「增見警率」基層炸鍋轟：芭樂政策

刷牙NG習慣你有幾項？小心「牙齒越刷越黃」 美白牙膏有用嗎？牙醫揭真相

相關新聞

社安網漏洞 獨老列冊比率偏低

我國老年人口逾四百四十萬，但全國僅列冊五萬三千多長者需關懷，六都列冊比率約一個百分點上下，民代質疑是近年孤獨死悲劇頻傳的...

今晚超級月亮 土星合月百年一見

今天是中秋節，今年的中秋明月除是距離近又大的「超級月亮」，也是自二○一五年以來最大的中秋月，今晚還有明亮土星來合月，相距...

新型態虐老 未成年人出手毆打

今年上國中的「小翔」被母親制止打手遊、要求早睡，竟怒摔手機、電腦主機表達不滿，嚇得單親媽報警；一名國中少女常與朋友出遊遭...

預期反聖嬰發展 今年冬季可能偏暖

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年八月地球平均溫度創下一七五年以來歷史新高，且已經是連續...

老盟「獨老處方箋」 引入社區關懷

人口老化是全球趨勢，如何守望獨居長者是每個國家面臨的共同課題。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，歐洲國家針對七十...

獨居最怕詐團 退休老翁被騙千萬追不回

詐騙氾濫，獨居長者成了詐團眼中肥羊。新北九十六歲湯姓老翁百萬積蓄被騙去投資「外太空產業」，落入每餐泡麵加蛋窘境；桃園七十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。