魚油別攝取過量 4種人不適合吃

每個人都希望能健康邁向老年，成為健康的銀髮族。有些人從年輕時就開始重視養生，會額外攝取綜合維他命、魚油、葉酸等營養保健類食品。其中「魚油」是熱門的心血管保健食品，如果能聰明選擇使用它，可以維護健康。

魚油萃取自深海魚類的脂肪，因為魚類為一般食品，所以魚油膠囊或類似產品也被視為一般食品或健康食品。在台灣，健康食品的查驗登記，有「個案審查」及「規格標準審查」兩種方式。

衛福部規定，魚油若要申請為健康食品，屬規格標準審查，不須經過試驗評估，只要成分符合標準且有保健功效即可獲得認證，但其Omega-3、DHA、EPA的含量須達30-50％，每天劑量限制在1克以下（不超過2克）。

在腎臟科門診常有病友詢問：魚油對腎功能的幫助？其實，魚油只對「A型免疫球蛋白腎病變（IgA腎病）」有療效，且使用前需謹慎評估。

魚油具抗凝血功能，可以降低血液中三酸甘油脂含量、防止動脈硬化，因而成為熱門營養保健類。在台灣，唯一取得藥證的魚油，每公克含有460毫克EPA及380毫克DHA，總計840毫克，所以某些廣告會提及魚油濃度超過84%，緣故在此。

然而，許多魚油產品廣告都強調，Omega-3、DHA、EPA等濃度超過84%，遠高於健康食品規定的30-50%濃度，如果民眾未注意，仍每天攝取此類濃度過量的魚油，則可能導致健康風險，不能不謹慎使用。

衛福部食藥署從2024年1月1日起，針對健康食品警語標示制訂新規範，魚油產品應說明其保健功效是基於學理推論，非由實驗確認。藥品級的魚油雖能降低30%的三酸甘油脂，但可能增加5-10%的低密度膽固醇（壞的膽固醇），高劑量下也有致畸胎風險，因此不建議孕婦使用。此外，對海鮮過敏者、肝功能異常者、低密度膽固醇高的人也不適合使用魚油。

食藥署考量含魚油對特定對象及藥物可能產生交互作用，要求健康食品含魚油原料者，必須標示警語「嬰幼兒、孕婦、糖尿病患者或正在服用抗凝血劑之凝血功能不全者，食用前請先徵詢醫師意見」。

魚油原料來自深海魚，普遍認為是一種安全的食物。作為保健食品營養保健類時，需注意其劑量濃度差異，以及伴隨可能的健康風險，使用前建議與醫師充分討論。