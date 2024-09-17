健康主題館／大腸癌驗大便準嗎？ 糞便潛血精準度8成

● 糞便潛血檢查陽性者，主動追蹤

● 50歲以上高危險群，醫建議大腸鏡檢查

想要揪出大腸癌，到底要做糞便潛血檢查還是大腸鏡？目前台灣提供50至74歲民眾，每2年免費一次的糞便潛血「定量免疫法」檢查，用糞便來進行大腸癌篩檢，最新研究證實，檢查精準度高達80%，安全又簡單，不需要限制飲食。

北醫大研究 發表在JAMA

台北醫學大學研究團隊發表一項最新研究，針對國內逾350萬名50至74歲的民眾，長期追蹤是否得到大腸腫瘤或死亡等資訊進行研究分析，發現透過糞便潛血濃度即可精準預測大腸癌發生及死亡風險，其研究成果可為未來精準大腸癌篩檢提供新方向。此研究成果並發表於美國醫學會雜誌「JAMA Oncology」上。

台北醫學大學口腔醫學院副院長陳立昇表示，糞便潛血濃度愈高者，應盡快接受大腸鏡檢查或縮短篩檢間隔，濃度較低者，可考慮延長篩檢間隔。透過大數據分析，確定不同糞便潛血濃度對大腸癌風險的具體影響，糞便潛血濃度可以用來做更好的預防應用。

這項調查可為大腸癌精準醫療提供新策略，研究顯示，低風險族群可延長篩檢間隔時間，進而減少腸鏡檢查次數，避免偽陽性、出血或穿孔等潛在的不良反應。對於高風險族群，可更精準的建議增加篩檢頻率，以達到早期發現早期治療的成效，同時能使醫療資源更有效配置。

篩檢 明年可望放寬到45歲

根據衛生福利部資料，大腸癌高居112年國人十大癌症死因第三名，要早期發現大腸癌不難，每2年一次做糞便潛血免疫法篩檢已證實，可有效降低晚期大腸癌發生風險達29%、降低大腸癌死亡風險效益達35%。一般民眾免費糞便潛血檢查大腸癌，明年可望下修篩檢年齡至45歲，國健署呼籲，民眾應多加利用，提早發現病兆、及早治療。

定量免疫法 只對人血反應

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，糞便潛血檢查不僅方便、簡單，且無侵入性，是大腸癌篩檢的重要工具。對於沒有空、害怕大腸鏡的人來說，在家就能完成樣本採集，送交檢驗即可。目前使用的定量免疫法，只對人類血液中的血紅素和球蛋白有反應，翻轉傳統「驗大便不準」的印象。

糠榮誠提醒，糞便潛血檢查精準度高達8成，不過驗出陽性仍要進行大腸鏡檢查，利用內視鏡觀察大腸內層黏膜變化，發現瘜肉與癌前病灶時，可以在檢查當下直接切除或進行組織取樣。他以60至70歲為大腸癌高風險發生率的族群為例，瘜肉生長約5至10年，呼籲50歲以後應定期接受篩檢。

不論是糞便潛血檢查還是大腸鏡，只要定期接受檢查，就能提升預防罹患大腸癌效果。有家族史病例，或是有肥胖、抽菸、大量飲酒、患有糖尿病者要特別注意，如果排便習慣或大便型態改變，應就醫進一步檢查治療。