你有瘜肉臉嗎 6族群及早做大腸鏡

衛福部統計，大腸癌位居國人十大癌症死亡率第三名，大腸癌病灶常從瘜肉病變而來，但有沒有大腸瘜肉，看臉看得出來？禾馨民權婦幼診所腸胃科主治醫師葉秉威說，他做過約5、6萬人次的大腸鏡檢查經驗來看，從病患整體身形進行判斷，歸納6類族群容易有「大腸腺瘤」的外觀與特徵，也就是有「瘜肉臉」。

葉秉威指出，很多人跟他一起執行大腸鏡檢查的技術師同仁，常習慣在開始為病患進行大腸鏡檢查前預言，該名病患會有多少顆瘜肉，而他則常在未檢查前，就說準備好器械，看來又要切瘜肉了。很多人會疑惑，為什麼他會知道患者有很多瘜肉？其實，是病患有張「瘜肉臉」。

看臉真的可以看得出有無瘜肉嗎？葉秉威說，當然不能，但統計分析6類容易患有「大腸腺瘤」病患的外觀與特徵。

1.45至50歲以上中年人

2.首次做大腸鏡者

3.男性多於女性

4.身形肥胖，尤其是腹部中央型肥胖者

5.言行舉止間，流露出對健康的不重視或不作為者

6.如是健診病患，通常拒絕切瘜肉的比較容易發現瘜肉

葉秉威說，屬於大腸腺瘤的管狀腺瘤的生成，和年齡、性別、體重、飲食型態、有否抽菸及喝酒息息相關。尤其體重偏重的病患，飲食大多不太健康，通常是多吃肉、高熱量的食物，少吃青菜，少運動，大腸瘜肉發生風險較高，因此，建議45至50歲的中年人，可以開始做大腸癌篩檢。

葉秉威指出，第一次做大腸鏡檢查的病患，通常瘜肉都養了數十年了，也沒有人幫忙清一清，自然有瘜肉的風險高。而對健康不重視、不著重於健康原型食物或是保持適當的體重的人，菸酒也多不忌諱者，有大腸瘜肉自然不意外。此外，通常拒絕切瘜肉的病患，大概也都會發現瘜肉。

葉秉威強調，這個歸納純粹是個人經驗分享，但不適用於鋸齒狀腺瘤，這種瘜肉多好發於年輕、女性、偏瘦的病患。由於許多民眾不願做大腸鏡檢查，甚至連糞便潛血篩檢都不願意做，因此他提供瘜肉臉資訊，讓民眾自行判斷，若屬於此6類族群應進行大腸鏡檢查，以利及早發現瘜肉，遠離大腸癌。