國際技能競賽奪43獎牌 賴總統讚「讓世界看到台灣實力」

國際技能競賽落幕，台灣代表團獲43面獎牌，創近3屆最佳成績。總統賴清德今天感謝所有參賽選手的努力，讓世界再次看到台灣在技職領域的堅強實力。

賴總統晚間透過臉書表示，有「技能奧運」之稱的國際技能競賽落幕，這屆台灣代表團不僅在參賽職類創下新高，更拿下2金、3銀、10銅、28優勝，總獎牌43面、得牌率高達86%，更在69個參賽國家高居第4名。

總統說，他要感謝所有參賽選手，從比賽前的反覆練習，到站上賽場的全神貫注，以精細度和執行力，為自己爭取榮耀；也要感謝在選手養成過程中，投入心力的培訓團隊、工作人員。因為大家的努力，讓世界再次看到台灣在技職領域的堅強實力。

總統表示，他8月底為代表團授旗時提到，希望歡迎大家回國時，除了表達肯定、感謝及恭喜，也能讓民眾知道有哪些項目獲獎，讓家長或學生更有信心投入技職教育，他要感謝技職英雄精采的表現。