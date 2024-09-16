不只柚子降藥效 吸菸也干擾代謝…注意這「四大類藥物」

葡萄柚、柚子與藥物併用會增加藥物不良反應，吸菸也是。衛福部國健署呼籲，許多民眾以為吸菸傷身，其實菸品也會影響藥物效果。台灣社區藥學會理事長游佩雯表示，香菸的有害物質依賴肝臟解毒，長期吸菸會造成肝細胞的傷害，也改變肝臟代謝功能，讓吃進去的藥物效果也降低了。

游佩雯提到，菸草在燃燒不完全時，會產生多環芳香烴碳氫化合物（PAHs），這些物質具致癌性，也是肝臟代謝酵素的誘導劑。研究指出，吸菸者服用抗精神病藥物、抗憂鬱藥物、支氣管擴張劑、苯二氮平類鎮靜安眠藥，效果明顯降低，易導致疾病控制不佳，甚至增加副作用。

另外，每天使用超過20支菸的父母，其二手菸會使氣喘兒的藥效發揮受阻，體內藥物清除率上升51%。研究也發現，吸菸還會降低服用吸入性類固醇藥物的效果，並增加服用口服避孕藥的女性罹患中風、心肌梗塞及血栓等心血管疾病的風險。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，吸菸者不僅影響自身健康，也會透過二手菸、三手菸影響他人體內的藥物代謝。香菸中的尼古丁會刺激交感神經，使血壓及心跳速率增加，使吸菸者服用高血壓及心臟病常用藥乙型阻斷劑（β-blockers）的效果降低。

國健署提醒民眾，留意菸品與藥物的交互作用，在慢性病連續處方箋領藥時，主動諮詢專業醫事人員，並在就診時告知是否有抽菸習慣或近期戒菸情形，以便醫事人員提供適切的醫療及用藥服務。中秋佳節除了注意吃柚子的量，也留意自身用藥是否會與菸品產生交互作用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康