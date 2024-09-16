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徐少強癌逝妻疑傷心過度心臟病亡 台大醫揭3症狀速就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
徐少強現任妻子竟傳出幫他處理後事時，心臟病發猝逝。取材自微博
徐少強現任妻子竟傳出幫他處理後事時，心臟病發猝逝。取材自微博

主演知名港劇「天蠶變」演員徐少強昨天驚傳罹患食道癌病逝，享年73歲，但隨後傳出與徐少強結婚近20年，年齡小他30歲太太也已經離世的消息，據其友人透露，徐太太為徐少強辦理後事期間，疑似傷心過度，心臟病離世，令人傷感。

台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道說，民眾突發心臟病有兩大因素，第一是心肌梗塞，因心臟血管突然塞住，須立即手術治療，但若是年輕患者機會較低；另一種為遭逢親人過世人生重大變故，過度悲傷、情緒低落，且為辦理家人後事，過於勞累、疲倦時，此時腎上腺素激增，容易引發惡性心律不整，心臟功能降低。

王宗道說，心臟功能嚴重衰退後，將引發休克、猝死，而心碎症候群為日本醫師發現，病患女性多於男性。一旦遭逢人生重大變故時，突然感受到「喘不過氣」、「心悸（心跳不規則）」、「無法平躺」三大心碎症候群症狀時，一定要盡速就醫。

王宗道說，雖然要求民眾當面對親人過世等人生重大事故，應要克制悲傷、激動情緒，十分困難，但如果出現三大症狀並非一般正常的悲傷、創傷的反應，務必要提高警覺。

王宗道門診曾收治心碎症候群患者，同樣是人生遭逢親人過世的重大事故，所幸出現三大症狀後及時到院治療，經檢查心臟冠狀動脈並沒有阻塞，立即給予藥物治療約一個月，才救回患者一命。

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