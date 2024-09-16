農科已逾百家農企業進駐 海內外參展拓商機

農業科技園區今天表示，迄今園區不僅累計有115家農企業進駐的產業聚落，今年4月並率團赴新加坡參與國際食品與飲料展、7月台北舉辦的生技大展，主動連結海內外市場拓商機。

農業部農業科技園區發布資訊指出，作為全台灣唯一以農業為發展主軸的園區，迄今已有115家農企業進駐，帶動新台幣170餘億元投資金額、成為近3000名就業人口的產業聚落，結合學研與企業持續深耕，為讓相關產品、技術拓銷海內外，並積極參與海內外大展開拓商機，今年已參加2大指標展。

農科園區表示，4月邀集魔米、光晟、珍果、杏農、穀萊、活那凌共6家業者，共同參與「新加坡國際食品與飲料展」，藉此接觸亞洲及新南向市場的各國食品通路、食品製造及零售業者。

農科園區指出，此行不僅安排業者參訪新加坡製造商總會、吉村食品控股亞洲私人有限公司，也與新加坡政府代表、商會組織及當地食品業界人士交流。掌握新加坡政府的糧食安全戰略、東南亞消費者的偏好及商業模式等重要資訊，以利園區農企業經營新南向市場。

接著是每年7月在台北舉辦的「亞洲美容保養．生技保健大展」，是台灣生技產業年度盛事。農科園區表示，計有天明、光晟、珍果、杏農、活那凌、達諾、正鴻、峰漁、亞美果、興藝峰共10家進駐企業，以「聚群飛耀．全域發展」為主題共同參展，提升產品曝光度。

農科園區統計，展出產品類別多元，包含機能性產品、水產養殖產品及益生菌、美妝護髮產品、口腔衛生清潔產品、身體清潔用品、功能性益生菌產品、酵素植萃洗沐保養產品、益生菌、膠原蛋白、高純度魚油、黃金蟲草相關產品等，吸引國內外客戶媒合商機。