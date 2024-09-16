蘇力颱風估明生成！明晚水氣增 中秋賞超級月亮機率曝

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天各地降雨緩和，但晚上水氣逐漸增加，東半部因整天有雨，晚上雲量多，賞月機率低，大台北晚上有短暫陣雨，賞月需碰運氣，中南部整天多雲到晴，晚上看到超級月亮的機率高；第17號熱帶性低氣壓預估明天生成為颱風蘇力，往海南島方向前進。

黃恩鴻表示，目前太平洋上有2個颱風、1個熱帶性低氣壓。中颱貝碧佳已登陸，後續將逐漸減弱；較需關注的葡萄桑目前朝西北方向移動，路徑雖有南北跳動，但變化不大，由於未來環境不好，發展條件受限，因此維持輕度颱風，強度較弱、暴風半徑較小，發布海上警報的機率低。

而位於菲律賓東方海面的第17號熱帶性低氣壓，預估明天上午通過呂宋島，進入南海，有機會增強為第14號颱風「蘇力」，但與葡萄桑一樣，受到環境限制、發展條件不好，預估維持輕度颱風，往海南島方向前進，且強度將減弱。

黃恩鴻說，2個颱風對台灣雖沒直接影響，但葡萄桑颱風周四前後，因外圍水氣會影響台灣北部、東半部有局部降雨。

明天就是中秋節，今年中秋除是距離近又大的「超級月亮」，更是自2015年以來最大的中秋月，賞月機率受到關注。

黃恩鴻指出，東半部受到東風水氣影響，整天都有短暫陣雨、雲量偏多，賞月機率低；桃園以北雖白天天氣不錯，但晚上雲量增多，深夜甚至有局部陣雨，賞月需碰運氣；新竹以南整天都維持多雲到晴天氣，晚上應能順利看到超級月亮。

降雨部分，黃恩鴻說明，明（17日）持續受到東風水氣影響，東半部、恆春半島有短暫雷陣雨，且有局部大雨發生。明天白天整體降雨雖緩和，但晚上水氣增加，有明顯降雨，大台北明晚有局部短暫陣雨，其他地區白天多雲到晴，午後雖有對流發展，但時間短暫。

周三起受低壓帶影響，台灣附近水氣多、天氣不穩定。黃恩鴻指出，周三、四（18、19日）受到葡萄桑颱風外圍水氣影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周五（20日）後，葡萄桑雖遠離，但台灣還在低壓帶中，水氣偏多，各地降雨機率高，尤其南部周五至下周一（20至23日）有局部短暫陣雨需多留意。

另外，黃恩鴻也提醒，周四至周六（19至22日）基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪發生；周五（20日）西南部沿海有長浪發生。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽37.6度，其次為桃園市中大臨海站37.4度，新北市五股及桃園市八德也都出現36度以上高溫。