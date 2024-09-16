注意！東部午後預估有強降雨 蘇花公路今晚擬預警封路

蘇花公路山區道路在0403地震後，邊坡狀況不穩定，加上近期受東風帶來水氣影響，和平至崇德路段已有陣雨發生，交通部公路局表示，依中央氣象署今下午雷達回波圖情資，預判可能會有強降雨，為維護用路人安全，蘇花公路和平至崇德路段，今晚將不排除實施預警性封路。

公路局表示，依氣象署今下午5時雷達回波圖情資，東部外海強對流回波有朝西往崇德路段移動趨勢，預判回波強度將達50dBZ以上，為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局轄管蘇花公路（和平至崇德路段），今晚將不排除實施預警性封路。

公路局呼籲，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。

另也提醒民眾，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。