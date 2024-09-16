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GD董事首次來台交流 對日月潭推出1服務印象深刻

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Jana參訪井仔腳瓦盤鹽田，體驗曬鹽樂趣。圖／交通部觀光署提供
Jana參訪井仔腳瓦盤鹽田，體驗曬鹽樂趣。圖／交通部觀光署提供

綠色旅遊目的地基金會（Green Destinations Foundation，簡稱GD）董事暨斯諾維尼亞代表Jana Apih，近日受交通部觀光署邀請首度來台，走訪台灣特色旅遊景點及觀光署4個國家風景區管理處轄區，分享推廣永續旅遊，尤其對日月潭推出空瓶循環杯的租借服務，留下深刻印象。

觀光署表示，Jana Apih曾任職於斯洛維尼亞旅遊局、旅遊行銷顧問公司、旅行社、MICE推廣公司、Toleranca永續旅遊發展顧問公司等單位，對綠色永續旅遊推廣已有多年的經歷，為綠色旅遊目的地基金會重要推廣與決策人員之一，其也在斯洛維尼亞，創立GoodPlace非營利且以推廣永續旅遊組織，與斯洛維尼亞旅遊局共同制定該國的綠色認證計劃、推廣永續旅遊。

Jana Apih於9月8日至15日受邀來台，出席台灣永續觀光高峰論壇國際專題演講，分享推廣永續旅遊的經驗，並到雲嘉南濱海、日月潭、東北角及宜蘭海岸、北海岸及觀音山國家風景區管理處轄區，參訪永續旅遊景點。

Jana參訪景點包含雲嘉南濱海200多年歷史的井仔腳瓦盤鹽田；日月潭體驗邵族文化、手作編織籃體驗、sup減廢淨潭遊程、雲品酒店永續作為。

也到東北角及宜蘭海岸參訪頭城農場、蘭陽博物館、外澳服務區、龜山島、舊草嶺隧道環狀自行車道、卯澳漁村；北海岸及觀音山參訪法鼓山及和平島地質公園等。

首次造訪台灣的Jana表示，對於台灣豐富的多元旅遊元素感到驚喜，在參訪及體驗過程中，印象深刻的包含日月潭推出空瓶循環杯租借服務，在合作商家掃描QRCODE就可免費租借，減少一次性塑膠杯垃圾的製造。

另外，頭城農場的「幸福島嶼食堂 森林餐桌」遊程，體驗到農場業者將永續觀念及議題帶到第一線，以軟性的態度教育民眾，透過遊程體驗傳遞永續的概念，讓參與民眾都為環保、永續旅遊盡一份心力。

Jana體驗日月潭sup減廢淨潭行程。圖／交通部觀光署提供
Jana體驗日月潭sup減廢淨潭行程。圖／交通部觀光署提供
Jana參加頭城農場「幸福島嶼食堂 森林餐桌」遊程。圖／交通部觀光署提供
Jana參加頭城農場「幸福島嶼食堂 森林餐桌」遊程。圖／交通部觀光署提供
Jana參訪和平島。圖／交通部觀光署提供
Jana參訪和平島。圖／交通部觀光署提供
Jana體驗舊草嶺隧道環狀自行車道。圖／交通部觀光署提供
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日月潭 永續 綠色

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