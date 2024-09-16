中秋賞超級月亮 北市天文館攜手AI直播解說

明天就是中秋節，台北市立天文館指出，今年不僅可觀賞超級月亮，還會有土星合月奇景，天文館將透過專業望遠鏡直播夜空，並與工研院開發的「AI觀月者」共同介紹天文知識。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，明天下午6時22分將發生「土星合月」，明亮的土星會與月亮非常靠近，持續觀察還可以看到兩者合後逐漸分離的過程。

天象預報另顯示，由於月相周期並非整數天，因此今年中秋節當晚不是滿月，而是落在隔天18日，且月球在18日上午10時34分將運行到近地點附近，可欣賞到比平常更大的超級月亮。

天文館今天透過新聞稿預告，即便中秋節不是真正滿月的時刻，當晚仍是最佳賞月時機，天文館將從明天晚間7時30分起，在「臺北天文館YT」YouTube頻道上透過專業望遠鏡直播。

天文館表示，直播將由工研院產業學院訓練長廖肇弘開發的自然語言生成式人工智慧虛擬機器人「AI觀月者」，搭配真人主持人共同介紹中秋節相關天文知識。

此外，天文館指出，明天還會舉辦賞月特別活動，包含展示場免費且延長開放至晚間8時，及在後門戶外廣場安排樂團現場演出、架設多部天文望遠鏡供欣賞月球等，邀請民眾共襄盛舉。