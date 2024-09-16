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颱風蘇力最快24小時內生成 中秋天氣東雨西晴

中央社／ 台北16日電
颱風葡萄桑預計19日最接近台灣，北部需留意不定時降雨；中秋節東半部易有局部大雨，其他地區有較高機會賞月。圖／聯合報系資料照片
颱風葡萄桑預計19日最接近台灣，北部需留意不定時降雨；中秋節東半部易有局部大雨，其他地區有較高機會賞月。圖／聯合報系資料照片

氣象署今天表示，颱風蘇力預估24小時內有機會生成，對台灣無直接影響；颱風葡萄桑預計19日最接近台灣，北部需留意不定時降雨；中秋節東半部易有局部大雨，其他地區有較高機會賞月。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為新北市三峽區攝氏37.6度，其次為桃園市新屋區37.4度。氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天由於偏東風，西半部有部分沉降導致的高溫，明天東風更明顯，桃園、新竹需留意局部37度以上高溫。

黃恩鴻表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計會在通過呂宋島後再逐漸增強為颱風，可能會是在接下來18至24小時之間，若成颱則是今年第15號颱風蘇力，未來將朝南海方向移動，對台灣沒有影響。

黃恩鴻提到，輕颱葡萄桑今天下午位於鵝鑾鼻東南東方約2400公里海面上，持續朝西北進行，目前預測未來路徑仍然是由台灣北部海面通過、往華中一帶前進，然而環境不適合它發展，預估仍會維持輕颱強度。

黃恩鴻說，預估葡萄桑最接近台灣的時間會是19日前後，而18、19日台灣受其外圍環流影響，北部地區可能會有不定時短暫雨。至於颱風貝碧佳在登陸中國之後強度已經減弱，預計24小時內就會降為一般低氣壓。

至於中秋的天氣，黃恩鴻說，今晚起東半部就會開始有一波水氣影響，並有局部大雨發生，大台北地區則是局部短暫雷陣雨；明天白天東半部仍有不定時降雨，而晚間起水氣更多、仍要留意局部大雨。

黃恩鴻指出，明天其他各地多雲到晴，大致上都有一定機會看得到月亮；東半部賞月機會較低，而大台北白天晴到多雲，愈晚雲量愈多，深夜之後也可能會有局部降雨。

黃恩鴻說，18日至23日台灣主要仍受大低壓帶影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；20日至23日由於低壓帶中可能會有擾動帶來水氣，南部地區也有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，19日至21日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，20、21日西南部沿海也可能有長浪發生；明天至21日澎金馬地區適逢年度大潮，西半部地區潮位較高，慎防海水倒灌或積淹水。

氣象署 颱風貝碧佳 高溫

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