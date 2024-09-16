糞便潛血濃度精準預測大腸癌風險 北醫大研究登國際

台北醫學大學研究團隊發現，糞便潛血濃度可精準預測大腸癌發生及死亡風險，濃度越高者應縮短大腸鏡檢查間隔，濃度較低者則可考慮延長，為精準大腸癌篩檢提供新方向。

這項研究是由北醫大口腔醫學院副院長陳立昇及教授嚴明芳率領團隊進行，今年5月發表於國際期刊「美國醫學會雜誌－腫瘤學卷」（JAMAOncology）。

根據衛生福利部資料，大腸癌高居民國112年十大癌症死因第3名，威脅民眾健康；國內並以公費提供50至74歲民眾每2年1次糞便潛血篩檢。

北醫大研究團隊長期追蹤國內逾350萬名50至74歲民眾，並透過大數據分析，確定不同糞便潛血濃度對大腸癌風險的影響。

陳立昇表示，過去糞便潛血以特定濃度為切點（如大於20ug/g以上），視為罹癌高危險群，若接受進一步大腸鏡檢查，約會有一半比例有息肉，1/5會有進展性息肉，1/20的機會有大腸癌。每2年1次糞便潛血免疫法篩檢，已證實可有效降低晚期大腸癌發生風險達29%，降低大腸癌死亡風險效益達35%。

不過研究團隊發現，糞便潛血濃度還可做更好的應用，低風險族群可延長篩檢間隔時間、減少大腸鏡檢查次數，避免偽陽性、出血或穿孔等潛在不良反應；對於高風險族群，則可更精準建議增加篩檢頻率，以達到早期發現早期治療的成效。

團隊分析，若要達到與2年1次糞便潛血免疫法有相同的篩檢效益，個人化糞便潛血濃度篩檢策略，可有效減少49%的糞便免疫化學法檢測以及28%的大腸鏡檢查次數，有助減少不必要檢查次數及風險、優化醫療資源配置，也確保高風險族群能更及時獲得必要的檢查及治療。

陳立昇透過新聞稿指出，醫師可根據糞便潛血濃度判斷是否需調整篩檢間隔時間，不再侷限於固定的每年1次或每2年1次，讓大腸癌篩檢個人化，為未來大腸癌精準醫療提供可行方向。