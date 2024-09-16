快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

糞便潛血濃度精準預測大腸癌風險 北醫大研究登國際

中央社／ 台北16日電
癌症篩檢示意圖。圖／聯合報系資料照片
癌症篩檢示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北醫學大學研究團隊發現，糞便潛血濃度可精準預測大腸癌發生及死亡風險，濃度越高者應縮短大腸鏡檢查間隔，濃度較低者則可考慮延長，為精準大腸癌篩檢提供新方向。

這項研究是由北醫大口腔醫學院副院長陳立昇及教授嚴明芳率領團隊進行，今年5月發表於國際期刊「美國醫學會雜誌－腫瘤學卷」（JAMAOncology）。

根據衛生福利部資料，大腸癌高居民國112年十大癌症死因第3名，威脅民眾健康；國內並以公費提供50至74歲民眾每2年1次糞便潛血篩檢。

北醫大研究團隊長期追蹤國內逾350萬名50至74歲民眾，並透過大數據分析，確定不同糞便潛血濃度對大腸癌風險的影響。

陳立昇表示，過去糞便潛血以特定濃度為切點（如大於20ug/g以上），視為罹癌高危險群，若接受進一步大腸鏡檢查，約會有一半比例有息肉，1/5會有進展性息肉，1/20的機會有大腸癌。每2年1次糞便潛血免疫法篩檢，已證實可有效降低晚期大腸癌發生風險達29%，降低大腸癌死亡風險效益達35%。

不過研究團隊發現，糞便潛血濃度還可做更好的應用，低風險族群可延長篩檢間隔時間、減少大腸鏡檢查次數，避免偽陽性、出血或穿孔等潛在不良反應；對於高風險族群，則可更精準建議增加篩檢頻率，以達到早期發現早期治療的成效。

團隊分析，若要達到與2年1次糞便潛血免疫法有相同的篩檢效益，個人化糞便潛血濃度篩檢策略，可有效減少49%的糞便免疫化學法檢測以及28%的大腸鏡檢查次數，有助減少不必要檢查次數及風險、優化醫療資源配置，也確保高風險族群能更及時獲得必要的檢查及治療。

陳立昇透過新聞稿指出，醫師可根據糞便潛血濃度判斷是否需調整篩檢間隔時間，不再侷限於固定的每年1次或每2年1次，讓大腸癌篩檢個人化，為未來大腸癌精準醫療提供可行方向。

團隊 大腸癌 風險

延伸閱讀

大腸息肉異常演化成大腸癌 胃腸醫曝6種人有「息肉臉」

驗大便準嗎？ 北醫大：糞便潛血濃度精準預測大腸癌

中秋烤肉危機！每日攝取百克紅肉 罹大腸癌風險增17%

一周烤三次！母女用一物當烤肉架接連罹癌 鄰曝：常飄出臭味

相關新聞

蘇力颱風估明生成！明晚水氣增 中秋賞超級月亮機率曝

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天各地降雨緩和，但晚上水氣逐漸增加，東半部因整天有雨，晚上雲量多，賞月機率低，大台北晚...

注意！東部午後預估有強降雨 蘇花公路今晚擬預警封路

蘇花公路山區道路在0403地震後，邊坡狀況不穩定，加上近期受東風帶來水氣影響，和平至崇德路段已有陣雨發生，交通部公路局表...

中秋吃月餅別噎到！消防局實作教學曝3情況解方

中秋佳節將至，月餅是家家戶戶團圓時不可或缺的美食，中秋月餅餡料豐富，且外皮較為厚重，享用不慎時，容易造成噎到，尤其是對於...

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

逾5000人連署「開放寵物進客艙」 民航局回應了

近年民眾飼養伴侶寵物比例大幅增加，寵物相關權益也備受關注，其中，飼主帶寵物搭飛機時需將寵物籠放置在貨艙，時不時傳出寵物因...

減脂飲食金字塔是什麼？五大重點一次看 要有效果「依從」最重要

大家知道什麼是減脂金字塔嗎？營養師Feibi在Instagram上分享解說影片，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。