正念冥想竟成謀殺守則 德暢銷小說大玩黑色幽默

正念冥想成為近年心靈成長的熱門主流，但你有想過它也可以變成謀殺操作守則嗎？巧妙結合正念冥想與懸疑犯罪的德國暢銷小說「正念殺機」近期推出中譯本，也將影集化登上串流平台。

「正念殺機」描述一名優秀刑事辯護律師畢永，在知名事務所擔任底層社畜，運用藝術般的手法讓壞人做出好事，以賺取薪水。然而，日夜為客戶服務的他，為此犧牲了家庭，不僅總是與太太吵架，還很少看到寶貝女兒的臉，人生陷入失衡的崩潰邊緣。

一如既往地，某天大客戶又惹了事，還登上頭條新聞，等著畢永來收拾殘局。但有件事改變了，為了挽救家庭，畢永最近開始上正念課程，變得更平靜、有目標，還領悟到生活中真正重要的是什麼。所以當客戶企圖干擾他和女兒珍貴的相處時光，畢永應用了在正念課學到的準則，然後，就出大事了。

根據寂寞出版書訊，具有律師資格的作者卡斯登・杜瑟（Karsten Dusse），他先是成為劇本及非小說類作家後，2020才出版首部小說「正念殺機」，一上市便奪得德國亞馬遜書店暢銷榜冠軍，更在榜單長踞3年之久。

杜瑟指出，「正念殺機」的故事靈感源於6張便條紙，是他某次在常去的酒吧裡，內心湧現了模糊的想法，若非服務生提供紙筆，也許這本書就不會誕生。這些不朽的筆記至今仍貼在他家的牆上，提醒著他創作的最初靈感。

目前「正念殺機」已被翻譯成21種語言，有聲書銷量達到黃金和白金等級，總銷量破250萬冊，由Netflix改編製作的影集將於10月上檔。