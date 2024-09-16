逾5000人連署「開放寵物進客艙」 民航局回應了
近年民眾飼養伴侶寵物比例大幅增加，寵物相關權益也備受關注，其中，飼主帶寵物搭飛機時需將寵物籠放置在貨艙，時不時傳出寵物因悶熱或不明原因死亡狀況，讓飼主十分擔憂，盼政府修訂航空動物運輸條例，開放寵物進入客艙。交通部民航局今表示，已請國籍航空公評估。
民眾今年4月底在公共政策網路參與平台發起「要求政府修訂航空動物運輸條例」提案，內容指出，目前幾乎所有航空公司都要求寵物以托運方式乘坐飛機，雖貨艙有加壓及加溫的功能，但卻沒有降溫功能，隨著愈來愈多人選擇帶寵物出國旅行，相關的安全也日益明顯。
提案內容表示，近年發生多起寵物在運輸中途死亡事件，因此要求政府立即重視並修改活體動物還空運輸的條款，盼能開放寵物進入客艙，和飼主同艙，確保寵物安全及權益，以符合國際動物保護規範。
該提案在今年6月獲得5317附議達成案門檻，因此，民航局今也回應，寵物、飼主及其他旅客搭機權益都應予重視，已請國籍航空公司，參考已開放寵物進入客艙的外籍航空公司做法並積極評估。
民航局表示，已於8月15日邀集提案人、農業部及航空公司等相關單位研商，與會單位均能充分理解提案人對於寵物運送安全及飼主權益的關心，但現階段國籍航空公司仍須就飛航安全、寵物的安全舒適、飼主需求，以及其他乘客感受等面向做綜合考量。
民航局指出，有關動物國際運送，應依農業部動物運送管理辦法第17條規定「動物之國際運送，應另依國際運輸協定及輸入國之規定辦理」來辦理。目前國際航空運輸協會(（nternational Air Transport Association, IATA）已訂有活體動物運送規定（Live Animals Regulations, LAR），所以航空公司對於受理動物運送，已有相關規範可遵循。
民航局表示，已請國籍航空公司考量各方，包含攜帶寵物同行者等需求，並將外籍航空公司於會中分享受理寵物進入客艙的實務經驗與作法納入評估，民航局將持續追蹤航空公司評估結果，盼未來可提供飼主及寵物搭機更多元選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言