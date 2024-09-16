逾5000人連署「開放寵物進客艙」 民航局回應了

近年民眾飼養伴侶寵物比例大幅增加，寵物相關權益也備受關注，其中，飼主帶寵物搭飛機時需將寵物籠放置在貨艙，時不時傳出寵物因悶熱或不明原因死亡狀況，讓飼主十分擔憂，盼政府修訂航空動物運輸條例，開放寵物進入客艙。交通部民航局今表示，已請國籍航空公評估。

民眾今年4月底在公共政策網路參與平台發起「要求政府修訂航空動物運輸條例」提案，內容指出，目前幾乎所有航空公司都要求寵物以托運方式乘坐飛機，雖貨艙有加壓及加溫的功能，但卻沒有降溫功能，隨著愈來愈多人選擇帶寵物出國旅行，相關的安全也日益明顯。

提案內容表示，近年發生多起寵物在運輸中途死亡事件，因此要求政府立即重視並修改活體動物還空運輸的條款，盼能開放寵物進入客艙，和飼主同艙，確保寵物安全及權益，以符合國際動物保護規範。

該提案在今年6月獲得5317附議達成案門檻，因此，民航局今也回應，寵物、飼主及其他旅客搭機權益都應予重視，已請國籍航空公司，參考已開放寵物進入客艙的外籍航空公司做法並積極評估。

民航局表示，已於8月15日邀集提案人、農業部及航空公司等相關單位研商，與會單位均能充分理解提案人對於寵物運送安全及飼主權益的關心，但現階段國籍航空公司仍須就飛航安全、寵物的安全舒適、飼主需求，以及其他乘客感受等面向做綜合考量。

民航局指出，有關動物國際運送，應依農業部動物運送管理辦法第17條規定「動物之國際運送，應另依國際運輸協定及輸入國之規定辦理」來辦理。目前國際航空運輸協會(（nternational Air Transport Association, IATA）已訂有活體動物運送規定（Live Animals Regulations, LAR），所以航空公司對於受理動物運送，已有相關規範可遵循。