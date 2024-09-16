出國競技！台灣好手奪2金3銀10銅28優勝 近3屆最佳

勞動部表示，第47屆國際技能競賽落幕，台灣國手獲43面獎牌，創近3屆最佳成績，在69個國家總成績排名第4，其中「家具木工」職類蔡昀融及「冷凍空調」職類陳思源勇奪金牌。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，第47屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）台灣好手勇奪2金3銀10銅28優勝，共計43面獎牌，總獎牌數及得牌率均創近3屆最佳；台灣在69個參賽國家總成績排名第4，讓世界看見台灣。

勞動部指出，這次競賽於10日至15日在法國里昂舉行，吸引約1400名來自全球69個國家的頂尖年輕技職人才，也是疫後重新恢復集中競賽。

勞動部表示，此次競賽中派出50個職類58名國手及表演賽1個職類1名選手參賽，獲得金牌的職類及國手為「家具木工」職類蔡昀融及「冷凍空調」職類陳思源，「其中『家具木工』職類蔡昀融更榮獲我國最佳選手獎」。

勞動部提到，此次競賽的成功經驗和傑出成績，不僅展示台灣技職人才的實力，更期望能夠鼓勵更多年輕人投身技職學習與發展，提升整體技職水準，對接產業所需人才，為台灣創造更多榮耀。