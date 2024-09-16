快訊

日機車大廠YAMAHA社長睡夢中遇襲 遭33歲女兒持菜刀割傷

與中信金收購新光金有關？ 金管會晚間7點召開臨時記者會

罪加一等…高科大教授賣學位、染指女學生 惡行全寫日記裡

行人優先區設起終點標誌 藍底白字圖案10月上路

中央社／ 台北16日電

交通部今天預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」草案，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月上路。

交通部表示，這是參考行人交通安全設施條例，增訂行人優先區起（終）點標誌規定。

為標示行人優先區範圍，交通部參考維也納道路標誌與號誌公約的交通寧靜區標誌以及韓國行人優先區標誌，在修正的「道路交通標誌標線號誌設置規則」草案中，新增行人優先區起（終）點標誌相關規定及圖例，標示行人優先區起點及終點，提醒車輛駕駛人行駛於行人優先區內，應依道路交通安全規則相關規定辦理。

交通部指出，行人優先區起點標誌應配合設置最高速限標誌或速度限制標誌，提醒車輛駕駛人應依速限行駛。

交通部預告的行人優先區起（終）點標誌，為藍底白字及白色圖案。

目前規定車輛行駛至網狀線時，禁止臨停，交通部利用這次修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」時，規定網狀線禁止暫停，並應保持淨空，車輛行至有網狀線之處，遇有前行或轉彎車道交通擁擠，應於網狀線範圍外暫停，不得行駛入網狀線範圍內。

交通部表示，這項規則草案預告期是3天，將銜內政部行人交通安全設施條例施行細則一併於10月實施。

交通部 標誌 行人

延伸閱讀

花蓮人11月小心了！花蓮新增4處測速照相、科技執法

宜蘭鐵路高架負擔重恐拖垮財政 縣府盼政院協商、陳金德幫忙

嘉義地區最強景點825萬遊客 超越阿里山、蘭潭

台灣好湯關子嶺溫泉區熱力登場 一起相揪來泡湯

相關新聞

逾5000人連署「開放寵物進客艙」 民航局回應了

近年民眾飼養伴侶寵物比例大幅增加，寵物相關權益也備受關注，其中，飼主帶寵物搭飛機時需將寵物籠放置在貨艙，時不時傳出寵物因...

颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，今年第17號熱帶性低氣壓（TD17）也在上午8時形成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出...

烤肉加一物恐得阿茲海默？啤酒這樣用防癌症 營養師帶你戳破迷思

中秋節要來啦，烤肉團圓你準備好了嗎？營養師品瑄在今天在Instagram上分享一則貼文，戳破大家對烤肉的種種迷思，一起來看看吧！

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

大腸息肉異常演化成大腸癌 胃腸醫曝6種人有「息肉臉」

衛福部統計，大腸癌位居國人十大癌症第三名，大腸癌病灶常從息肉病變而來，但有沒有大腸息肉，看臉看得出來嗎？腸胃科醫師葉秉威...

結褵38年先生成無語良師 妻淚眼：有緣再行人間菩薩路

清晨六時許，太平洋方向的雲散開，晨光射入花蓮慈濟追思堂，嗡嗡誦經聲迴盪其中，八具覆上素布的棺材正等候中。這裡是八位「無語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。