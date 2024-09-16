減脂飲食金字塔是什麼？五大重點一次看 要有效果「依從」最重要

大家知道什麼是減脂金字塔嗎？營養師Feibi在Instagram上分享解說影片，一起來看看吧！

Feibi指出減脂金字塔共有五大飲食原則，以及所佔的重點比例：

一、熱量平衡 約佔50%

如果想要減脂，必須達成熱量赤字。

二、巨量營養素含量 約佔30%

指的是三大營養素，包含碳水化合物、蛋白質、脂肪。這些營養素的比例會影響身體的組成與表現，減脂容易造成肌肉流失，所以吃夠蛋白質非常重要。

三、營養時機 約佔10%

指一日中的時間，該如何分配給熱量及巨量營養素。以減脂期為例，飽足感容易影響成效，如果一天只吃一餐，長時間餓肚子容易使身體對食物更加渴望，長期飢餓也會增加壓力及疲勞，讓人更容易放棄減脂計畫。

四、食物組成 約佔5%

指的是食物品質，像是消化性、消化速率以及微量營養素跟膳食纖維，像是減脂時就可以多攝取低GI、高膳食纖維的食物，可以提高飽足感。

五、補充品與水分 約佔5%

最後，最重要的就是「依從」，依從上述五大指標，規劃飲食控制計畫並執行遵守才會有好的效果。