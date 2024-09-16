快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，另一熱帶性低氣壓也在上午8時形成。擷取自中央氣象署網站
目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，另一熱帶性低氣壓也在上午8時形成。擷取自中央氣象署網站

目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，今年第17號熱帶性低氣壓（TD17）也在上午8時形成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，貝碧佳上午8點已登陸上海，未來會持續減弱，下午已減為輕度颱風。昨晚8時生成的第14號颱風葡萄桑目前在恆春東南東方大約2540公里海面上，未來以偏向西北西到西北方向移動，18日接近台灣北方海面附近。

朱美霖指出，TD17上午8時菲律賓東方附近形成，未來逐漸往西北西方向移動，也會增強為輕度颱風，偏向在南海附近移動，要注意帶來的水氣影響，但對台灣沒有直接影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興稍早在臉書指出，直擊貝碧佳，今明影響包括上海、蘇州、太湖區、無錫、宜興、南京及安徽一帶。

賈新興說，葡萄桑目前預估9月18至19日影響琉球群島機率高。TD17預估明天進入南海成颱(蘇力)機率高，預估朝海南島方向前進。19日北有葡萄桑、南有蘇力，目前評估雖不影響台灣，但雙颱整個連結成一大片低壓帶，造成台灣之後天氣極不穩定，請隨時留意最新的預報資訊。

朱美霖指出，颱風葡萄桑18日會接近琉球南方海域，19、20日逐漸接近中國華南這帶，18到20日稍微接近台灣北方海域，目前預估路徑比貝碧佳偏南，但後續不確定性高，需留意未來對台灣天氣影響，南台灣可能有降雨情形。

至於葡萄桑、未來的蘇力之間是否有雙颱效應（藤原效應），朱美霖指出，熱帶性低氣壓（準蘇力）預估周三（18日）移動到南海中段的地方，葡萄桑在琉球東南方海域附近，還是有一段距離，要更加靠近才會互相連動影響，但目前預測兩個熱帶系統位置相對遙遠，不會有藤原效應。

賈新興說，19日北有葡萄桑颱風、南有準蘇力，目前評估雖不影響台灣，但雙颱整個連結成一大片低壓帶，造成台灣之後天氣極不穩定。擷取自賈新興臉書
賈新興說，19日北有葡萄桑颱風、南有準蘇力，目前評估雖不影響台灣，但雙颱整個連結成一大片低壓帶，造成台灣之後天氣極不穩定。擷取自賈新興臉書

南海 琉球 颱風

延伸閱讀

颱風接力？雙颱貝碧佳、葡萄桑後 賈新興：蘇力17日後有發展機會

賈新興曝中秋賞月機率 明天恐有雙颱發展機率

中秋賞月指數曝 賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

葡萄桑、蘇力最快周日生成 賈新興預期這3天颱風環流威脅

相關新聞

颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，今年第17號熱帶性低氣壓（TD17）也在上午8時形成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出...

烤肉加一物恐得阿茲海默？啤酒這樣用防癌症 營養師帶你戳破迷思

中秋節要來啦，烤肉團圓你準備好了嗎？營養師品瑄在今天在Instagram上分享一則貼文，戳破大家對烤肉的種種迷思，一起來看看吧！

大腸息肉異常演化成大腸癌 胃腸醫曝6種人有「息肉臉」

衛福部統計，大腸癌位居國人十大癌症第三名，大腸癌病灶常從息肉病變而來，但有沒有大腸息肉，看臉看得出來嗎？腸胃科醫師葉秉威...

結褵38年先生成無語良師 妻淚眼：有緣再行人間菩薩路

清晨六時許，太平洋方向的雲散開，晨光射入花蓮慈濟追思堂，嗡嗡誦經聲迴盪其中，八具覆上素布的棺材正等候中。這裡是八位「無語...

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

與罕病SMA共存30年 病友終於等到健保高價救命藥

屬於運動神經元基因突變的「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，是一種可致命的遺傳疾病，其用藥被外媒形容為「全球最貴」藥物之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。