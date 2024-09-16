颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，今年第17號熱帶性低氣壓（TD17）也在上午8時形成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，貝碧佳上午8點已登陸上海，未來會持續減弱，下午已減為輕度颱風。昨晚8時生成的第14號颱風葡萄桑目前在恆春東南東方大約2540公里海面上，未來以偏向西北西到西北方向移動，18日接近台灣北方海面附近。

朱美霖指出，TD17上午8時菲律賓東方附近形成，未來逐漸往西北西方向移動，也會增強為輕度颱風，偏向在南海附近移動，要注意帶來的水氣影響，但對台灣沒有直接影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興稍早在臉書指出，直擊貝碧佳，今明影響包括上海、蘇州、太湖區、無錫、宜興、南京及安徽一帶。

賈新興說，葡萄桑目前預估9月18至19日影響琉球群島機率高。TD17預估明天進入南海成颱(蘇力)機率高，預估朝海南島方向前進。19日北有葡萄桑、南有蘇力，目前評估雖不影響台灣，但雙颱整個連結成一大片低壓帶，造成台灣之後天氣極不穩定，請隨時留意最新的預報資訊。

朱美霖指出，颱風葡萄桑18日會接近琉球南方海域，19、20日逐漸接近中國華南這帶，18到20日稍微接近台灣北方海域，目前預估路徑比貝碧佳偏南，但後續不確定性高，需留意未來對台灣天氣影響，南台灣可能有降雨情形。