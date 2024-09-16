6歲男童解鮮紅色血便 膠囊內視鏡查出罹罕見早期克隆氏症

6歲男童上廁所時突然解出大量鮮紅色血便，醫師把膠囊內視鏡經由胃鏡協助送入腸胃道內，經過一天，膠囊內視鏡順利排出體外。醫師從內視鏡檢查影像中發現，小腸有許多潰瘍以及出血痕跡，研判男童罹患克隆氏症，用藥治療後，出血止住並控制病情，男童才順利出院，持續門診追蹤治療。

童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋說，男童就醫時雖未發現明顯腹痛、腹瀉、發燒，但經安排梅克爾憩室掃描及腹部電腦斷層等檢查，發現腹膜淋巴結十分腫大，推測可能是發炎性腸道疾病造成。

消化道出血分為上消化道出血以及下消化道出血，前者常伴隨上腹痛、噁心、嘔吐、吐血、解黑便的情況；後者則較易伴隨鮮血便、腹痛、腹瀉等。男童的無痛性血便情況，臨床上會先懷疑是梅克爾憩室導致，但最後診斷罹患的克隆氏症，是一種發炎性腸道疾病，在台灣發生比例約10萬分之4.7，好發於20至39歲的青壯年，少部分發生在兒童，男性多於女性。

他說，克隆氏症是一種自體免疫疾病，會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，主要症狀是反覆發燒、腹痛與腹瀉，常伴隨一些肛門的合併症，如肛裂，瘻管，膿瘍等，但是發病初期常只有部分的症狀。此外，兒童在成長發育期間患病，長期腸道發炎就會造成營養吸收不良，所以兒童罹患克隆氏症也可能出現發育不良的狀況。

克隆氏症在整個腸道都有可能有病灶的出現，僅使用胃鏡及大腸鏡檢查常看不到的死角疏漏，隨著疾病診斷工具的持續進步，現在有小腸鏡、膠囊內視鏡、糞便鈣衛蛋白檢測等工具可增加檢測的成功率。但兒童要進行檢查時，因為執行小腸鏡的難度較高，所以最適合使用膠囊內視鏡以及糞便鈣衛蛋白檢測。

膠囊內視鏡是一種小型攝影機，用於不明原因的消化道出血或腹痛以及慢性小腸病變的追蹤，吞下之後會不斷拍照，藉此檢查腸道內有無病灶，一般電力約10至12小時，通常足以將小腸整段完整攝影，每顆皆為單次使用拋棄式。單鏡頭的膠囊長度約2.5公分左右，雙鏡頭的膠囊長度約3公分左右。單鏡頭膠囊內視鏡2歲以上即可施作，目前健保採有條件給付；但若遇到無法靠自己吞膠囊的孩童，就需要透過胃鏡協助將膠囊送進十二指腸。

胡書瑋呼籲，克隆氏症初期症狀與腸胃炎類似，若孩童出現長期反覆腹瀉、腹痛、甚至血便的症狀，家長就應提高警覺，適時由小兒腸胃科醫師診療。