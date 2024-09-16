共享知識饗宴 唐獎得主演講、大師論壇報名開跑

唐獎教育基金會將於9月28日起陸續舉辦唐獎得獎人演講和4場大師論壇，即日起開放免費報名，邀請社會大眾和學子近距離與大師學者交流。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，唐獎週系列活動將於9月26日起正式登場，9月28日將在國家圖書館多功能展演廳舉行1天共4場的唐獎得獎人演講，並提供即時口譯，2024年6名唐獎得主將輪番上場，即日起於唐獎官網開放免費報名。

永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）將以「超多孔結晶體在追求永續未來的角色」為題，介紹過去30年來網格化學技術的突破，使碳捕捉，讓碳、氫及甲烷儲存更有效地被應用；法治獎得主瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）則以「重建對法治的尊重：急迫任務、共同責任」為題，探討法治基礎如何遭破壞和威脅，以及為何需要重建對法治的尊重。

生技醫藥獎3名得主將接力演講，喬爾．哈本能（Joel F. Habener）先分享「類升糖素胜肽-1」，司維特蘭那．莫依索夫（Svetlana Mojsov）談「化學之要：從一段假定胜肽到糖尿病及肥胖的有效治療」，再由延斯．祖爾．霍斯特（Jens Juul Holst）演講「以腸道荷爾蒙作為治療肥胖和第2型糖尿病的基礎」。3人將分享具抗糖尿病和抗肥胖功能的GLP-1（7-37）研究背後的精采故事，以及裨益全球糖尿病與肥胖患者的GLP-1療法。

壓軸場由漢學獎得主許倬雲以「在迷茫的世界中尋路」為題發表演講，許倬雲將從人與宇宙的關係以及人與人之間的關係，比較中西文化、探討世界秩序，以他研究歷史一輩子的真知灼見，引領大眾在迷茫世界中尋路。

另外，唐獎基金會也會舉辦4場「大師論壇」，由得主先進行半小時前導演講，再邀請專家學者與唐獎得主綜合座談，同樣開放免費報名。

9月30日上午漢學場在台灣大學，主題為「經緯華夏：從大陸到海洋」，下午法治場在東吳大學，主題為「人權與全球正義的當代挑戰」；10月1日上午生技醫藥場在中國醫藥大學，主題為「第二型糖尿病與肥胖控制的當代發展」，下午永續發展場在陽明交通大學，主題為「永續科技的新進展：金屬有機及相關骨架材料的發展與前瞻」。