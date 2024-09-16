看見推著娃娃的女孩 啄木鳥協會陪伴花蓮早育媽媽

啄木鳥協會總幹事彭伯華在5年前注意到二手物店門口，常有推著娃娃的小媽媽，了解之下發現鄰近部落都有這樣的個案，她決定開始陪伴這些年輕女孩，更夢想為她們開辦專屬女子學校。

根據內政部戶政司統計，去年全台15到19歲未成年婦女生育率為千分之3，與2021、2022年相當。各縣市中，以台北市、澎湖縣和新竹市的千分之1最低；最高則是花蓮縣與台東縣並列第一，都是千分之8。

其中，花蓮縣已是自2017年以來，第7年拿下各縣市中15到19歲生育率的冠軍；不過期間數值高低不定，最高時曾達千分之11，去年則略為下降。

彭伯華接受中央社記者專訪時表示，自己5年前就是在開在部落裡的二手衣服商店門口，發現常常有年輕女孩推著娃娃走來走去，在好奇心驅使下四處尋訪，發現附近不同部落，都有這樣的小媽媽。

這些年輕媽媽，有些是中輟生、有些成年不久，有些孩子的爸太年輕、擔不起家庭責任跑了，也有些另一半是軍人、長年不在家；而她們的共通點是，不論在經濟、教養、人際關係甚至自我認同上，都面臨著困難。

彭伯華說，原本還在讀書的女孩子，懷孕後迅速轉換角色，雖然她們中有不少想要繼續完成學業、家裡也可以幫忙帶小孩，但家裡畢竟多了個麻煩，小媽媽往往得出去賺錢、賺的錢又只能給家裡，造成經濟無法獨立；而她們只要2年內沒有復學，回到學校的動力就會越來越低。

「這些女孩子大部分都很乖、不是壞孩子，但可能成長環境單純，比較容易相信人，或在單親家庭裡缺少關愛，渴望在性裡找到愛，才會不小心懷孕」，彭伯華指出，單親家庭的問題，就像錯綜複雜的根，常常被子女複製；除了給物資，更重要的是提供講出煩惱、協助解決的平台，讓她們知道「我們在這裡」。

小媽媽的煩惱通常離不開「愛孩子、但是不知道怎麼教孩子」，人際關係網又非常限縮，生活被經濟壓力壓得喘不過氣。彭伯華指出，協會因此開辦織布工坊，培養婦女一技之長、找到自身價值，輔導他們自己存錢買機器、做家庭代工，穩定經濟；也提供支持性團體和臨時托育等空間，讓她們偶爾能喘口氣。

有個小媽媽曾告訴彭伯華，「從來沒有人告訴我要防備家人」。彭伯華說，這些女孩從小生長在偏鄉，環境單純而封閉，可能連美術館、博物館都沒去過，遇到問題也不知道可以怎麼找資源，因此她認為，「她們最缺乏的是知識，需要有知識、視野和見識，才知道甚麼是對、甚麼是錯」。

在衛生福利部社會家庭署「培力地方政府發展婦女創新方案」支持下，啄木鳥協會在花蓮縣光復鄉穩定陪伴19名年輕媽媽、共30多個孩子；並召募年青少年志工，行善的同時，也盼傳遞正確兩性關係。

但彭伯華還有個夢想，是募集新台幣100萬元，修繕廢棄的大富國小為「女子學校」，連結各處資源，讓有困難的婦女，可以走進來喝咖啡放鬆、與人對話，學習更多的知識，也擁有更多的人生選擇。