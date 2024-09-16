掉髮、指甲裂、易疲累 營養師提醒留意缺乏維生素B7

許多人感覺疲勞時會吃B群補充能量、緩解疲倦，營養師何慧真表示，B群中的B7，也稱為生物素，與人體全方位健康皆有關，例如頭髮、皮膚、指甲，到血糖、血脂穩定等，均少不了B7協助。生物素充足與否，攸關全身健康。生物素B7參與人體醣類、蛋白質、脂肪與能量合成，可透過牛肉、羊肉、豬肉、蛋黃，還有堅果類補充。

生物素為B群之一，攸關全身健康

生物素（B7）為B群的一種，且是第七個被發現，因此命名B7，又稱維生素H。營養師何慧真表示，德語中的頭髮與皮膚的第一個字母為H，亦即補充B7與頭髮、皮膚的保護有關；而生物素（Biotin）的名稱是由希臘文bios而來，象徵生命，也代表生物素對人體健康相當重要。

生物素B7是重要的輔酶，也就是輔助酵素正常運作，參與人體醣類、蛋白質、脂肪與能量的合成。以醣類來說，它能穩定血糖，例如糖尿病患者體內通常生物素不足，補充生物素有助穩定血糖；生物素也能穩定血脂，進而保護神經系統；生物素也與角蛋白合成有關，角蛋白有助皮膚、頭髮、指甲健康；也能幫助孩童發育、減少疲倦。

何慧真說明，人體每天的生物素充足攝取量（AI）為30微克；哺乳中的婦女則需35微克。生物素能從飲食中補充，其中以牛肉、羊肉、豬肉、蛋黃等食物中含有較充足的生物素。此外，堅果類食物，例如花生、杏仁、葵瓜子，以及酵母粉中也都能攝取到生物素。

蛋黃、堅果等食物中含B7，但需攝取非常大量

一般的維生素在體內無法合成，但生物素B7在腸道好菌多的情況下，能自行合成一小部分。不過，民眾常因外食等因素，腸道缺少好菌，也讓生物素B7的合成量更少，仍要從每天的飲食攝取來補充。

何慧真說，從飲食中攝取充足的生物素，恐怕要吃非常大的量，例如一天要吃7.7顆蛋黃才能有30微克的生物素，相對也會吃進1710毫克、超標的膽固醇；花生則須吃214顆約等於30微克生物素，同時吃進964大卡；杏仁果要吃606顆，也攝入了4545大卡，也就是若要從一般食物中補充生物素，卻也帶來熱量過高等缺點。

此外，很多人會透過酵母粉來補充B群，但要達到生物素30微克的量，需食用150公克的酵母粉，幾乎吃掉三分之一罐的量。

熬夜、應酬加速生物素流失，血糖、血脂肪易失控

由於生物素與體內的醣類、蛋白質、脂肪、能量有關，影響是全方位，但現代人工作忙碌或經常熬夜、應酬，更會加速生物素流失。

何慧真說，生物素缺乏會使血糖控制不穩定，尤其空腹血糖容易偏高，也會讓血脂肪異常。此外，因生物素也與人體的神經系統息息相關，因此，當缺乏時，也較容易產生憂鬱症、嗜睡、幻覺、四肢末梢出現麻痛感等問題。

如果缺乏蛋白質則會影響身體的免疫力，一旦免疫功能下降，對細菌、真菌的抵抗力也會下降；與外表有關的則是皮膚、指甲、頭髮，若缺少生物素，會導致皮膚易處於發炎狀態，例如脂漏性皮膚炎、指甲易脆斷、容易掉髮等問題。

孩童缺少生物素容易生長遲緩或個子較矮小；成人缺少生物素等於缺少能量，導致上班容易疲倦，身體的代謝也會變差，特別是想要減重的人，不容易達到減重效果，尤其處於減重停滯期的人，建議補充B群，有助提高新陳代謝率。

不過，影響身體免疫、掉髮、疲倦或代謝等因素很多，何慧真建議，營養素應多元補充，例如生物素、維生素A及維生素C、維生素E，或鋅、鐵、銅等，盡量以複合性營養補充為主。

生物素為水溶性 不會囤積體內

由於從食物中攝取生物素，需食用非常大量，可能帶來其他健康問題。因此，坊間B群、生物素B7等保健食品，可幫助補足飲攝取量。而且生物素為水溶性，若補充量較多時，會隨尿液或汗液排出，不會囤積於體內。