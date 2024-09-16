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6歲童無腹痛腹瀉卻血便 就醫研判罹克隆氏症

中央社／ 台中16日電

6歲男童沒腹痛、腹瀉卻突然大量血便，就醫發現小腸內有潰瘍、出血痕跡，研判男童罹患克隆氏症，用藥止血；醫師呼籲，孩童若反覆腹瀉、腹痛、血便，家長應提高警覺。

童綜合醫院今天發布新聞稿，兒童醫學部小兒腸胃科醫師胡書瑋問診，男童無明顯腹痛、腹瀉、體重減輕、便秘、發燒等，檢查發現大腸內有許多鮮血，無明顯出血原因，再安排梅克爾憩室掃描及腹部電腦斷層等檢查，發現腹膜淋巴結腫大，推測可能是發炎性腸道疾病所造成。

進行胃鏡及膠囊內視鏡檢查，胡書瑋發現，小腸有許多潰瘍及出血痕跡，研判男童罹患克隆氏症早期，用藥止血並控制病情，男童出院後持續門診追蹤治療。

胡書瑋表示，上消化道出血會伴隨上腹痛、噁心、嘔吐、吐血、解黑便；下消化道出血則有鮮血便、腹痛、腹瀉等情形。男童的無痛性血便情況，臨床上先懷疑是梅克爾憩室導致，這是一種先天性胃腸道畸形；男童罹患的克隆氏症，則是一種發炎性腸道疾病，好發於20至39歲，少部分發生在兒童。

胡書瑋指出，克隆氏症是自體免疫疾病，會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，主要症狀反覆發燒、腹痛與腹瀉，伴隨一些肛門合併症，如肛裂、瘻管、膿瘍等，發病初期常只有部分症狀；兒童在成長發育期間患病，長期腸道發炎就會造成營養吸收不良。

胡書瑋呼籲，克隆氏症初期症狀與腸胃炎類似，若孩童出現長期反覆腹瀉、腹痛、甚至血便症狀，家長就應提高警覺，適時由小兒腸胃科醫師診療。

腹痛 醫師

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