岡山市集大腸麵線疑有蛆 高市衛生局稽查攤販未營業

高雄有民眾在網路發文指出，昨天到岡山籃籗會市集攤販買了1碗大腸麵線回家吃，卻發現裡面有不少疑似「蛆」小蟲；高雄市衛生局今天表示，已前往稽查，但攤販未營業也未接電話。

有民眾在網路發文並附上照片、影片表示，昨天到籃籗會市集買了大腸麵線回家，吃到一半發現裡面有不少疑似「蛆」的小蟲，感到傻眼驚嚇，「瞬間我飽了」。

高雄市衛生局今天發布訊息表示，衛生局今天派員前往查察，上午10時30分到達現場，攤商尚未營業，撥打業者電話3次，均未接聽。

衛生局表示，將待攤商營業後，依食品良好衛生規範準則查察，若查獲業者作業環境及備置餐食過程未符規定，將依食安法規定命業者限期改善，屆期未改善依法裁處。

衛生局呼籲業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。