快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

林業署2025「島原生境」月曆 即起開放預購

中央社／ 台北16日電

林業署今天表示，2025年「島原生境」月曆首度以印花設計概念，將65種台灣原生植物轉化為貼近生活的植景畫布呈現，即日起至29日開放線上預購。

農業部林業及自然保育署發布新聞訊息指出，2025年的「島原生境」月曆，精選濱海、城鄉、淺山及中、高海拔共65種木本植物，融入蜜源、園藝景觀、民族植物等元素，首度以印花設計概念，轉化成貼近生活的植景畫布呈現，包含月曆與桌曆即日起到29日止，限時不限量開放線上預購。

林業署舉例，相關原生植物從冬日綻放的台灣野牡丹藤，到黃花紅果、玉山小檗，以及一日三變的山芙蓉，還有高聳入雲的台灣雲杉，透過12個月份的主題短詩，將自然與文字融為一體展現。

林業署並公布局部月份的構圖與設計理念，包含2月份主題為「奇幻漂流」，以簡單的線條表達流水的動態，透過蓮葉桐、銀葉樹與瓊崖海棠的果實隨著水流輕舞，表達生命之光。

5月份主題為「如花似錦」，以色彩繽紛似花卻非花的圖紋，顛覆傳統對花朵的印象，所用原生植物包含雀榕、水柳、相思樹等。7月份主題為「高山方舟」，描繪台灣綿延不斷的山脈，營造大自然的壯麗與靜謐感。

8月份主題為「原民寶箱」，以山胡椒、食茱萸等原住民餐桌要素，傳達其與大自然平衡共生的價值觀體現。10月份主題則是「殼斗盛宴」，以成熟飄落的橡實作為引子，表現大地入秋生態。

林業署表示，預購與販售通路包含多家獨立書店共組的「友善書業合作社」、國家書店、五南文化廣場，以及林業保育署的網站通路－森林好好玩，成品預計12月上中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售，月曆每份定價新台幣398元，桌曆388元。

月曆 林業署

延伸閱讀

遠雄廣場很海洋 登基隆嶼放流魚苗和淨灘、辦手作課程

赤腹鷹過境桃園 會稽國中百名師生賞鷹驚嘆連連

影／石虎現蹤彰化二水9秒畫面曝 林業保育署攜手農民推友善石虎農作

馬管處推大坵島生態遊程 賞鹿更關心保育議題

相關新聞

颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，今年第17號熱帶性低氣壓（TD17）也在上午8時形成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出...

烤肉加一物恐得阿茲海默？啤酒這樣用防癌症 營養師帶你戳破迷思

中秋節要來啦，烤肉團圓你準備好了嗎？營養師品瑄在今天在Instagram上分享一則貼文，戳破大家對烤肉的種種迷思，一起來看看吧！

大腸息肉異常演化成大腸癌 胃腸醫曝6種人有「息肉臉」

衛福部統計，大腸癌位居國人十大癌症第三名，大腸癌病灶常從息肉病變而來，但有沒有大腸息肉，看臉看得出來嗎？腸胃科醫師葉秉威...

結褵38年先生成無語良師 妻淚眼：有緣再行人間菩薩路

清晨六時許，太平洋方向的雲散開，晨光射入花蓮慈濟追思堂，嗡嗡誦經聲迴盪其中，八具覆上素布的棺材正等候中。這裡是八位「無語...

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

與罕病SMA共存30年 病友終於等到健保高價救命藥

屬於運動神經元基因突變的「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，是一種可致命的遺傳疾病，其用藥被外媒形容為「全球最貴」藥物之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。