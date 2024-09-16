林業署2025「島原生境」月曆 即起開放預購

林業署今天表示，2025年「島原生境」月曆首度以印花設計概念，將65種台灣原生植物轉化為貼近生活的植景畫布呈現，即日起至29日開放線上預購。

農業部林業及自然保育署發布新聞訊息指出，2025年的「島原生境」月曆，精選濱海、城鄉、淺山及中、高海拔共65種木本植物，融入蜜源、園藝景觀、民族植物等元素，首度以印花設計概念，轉化成貼近生活的植景畫布呈現，包含月曆與桌曆即日起到29日止，限時不限量開放線上預購。

林業署舉例，相關原生植物從冬日綻放的台灣野牡丹藤，到黃花紅果、玉山小檗，以及一日三變的山芙蓉，還有高聳入雲的台灣雲杉，透過12個月份的主題短詩，將自然與文字融為一體展現。

林業署並公布局部月份的構圖與設計理念，包含2月份主題為「奇幻漂流」，以簡單的線條表達流水的動態，透過蓮葉桐、銀葉樹與瓊崖海棠的果實隨著水流輕舞，表達生命之光。

5月份主題為「如花似錦」，以色彩繽紛似花卻非花的圖紋，顛覆傳統對花朵的印象，所用原生植物包含雀榕、水柳、相思樹等。7月份主題為「高山方舟」，描繪台灣綿延不斷的山脈，營造大自然的壯麗與靜謐感。

8月份主題為「原民寶箱」，以山胡椒、食茱萸等原住民餐桌要素，傳達其與大自然平衡共生的價值觀體現。10月份主題則是「殼斗盛宴」，以成熟飄落的橡實作為引子，表現大地入秋生態。

林業署表示，預購與販售通路包含多家獨立書店共組的「友善書業合作社」、國家書店、五南文化廣場，以及林業保育署的網站通路－森林好好玩，成品預計12月上中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售，月曆每份定價新台幣398元，桌曆388元。