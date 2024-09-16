10國產雜糧調理食品上市 主廚評口感營養兼具

農糧署今天發表2024年首度評選出10項國產雜糧調理食品，例如地瓜可樂餅氣炸即可食、燒番薯植物雞塊口感多汁、拔絲地瓜像現做，主廚評口感營養兼具；估產值近新台幣6千萬元。

為降低進口替代、強化糧食自給率，農業部農糧署今天舉辦「2024年國產雜糧常備調理食品整合推展上市」記者會，計10項產品獲選誕生。

與會的料理女王主廚陸巧因說，自己很會煮飯，但是對其他要上班的媽媽來說不容易，而國產雜糧開發的這些調理食品沒有防腐劑、口感又十分優質、營養也高，非常符合現代家庭飲食需求。

農糧署副署長黃昭興說，2020年使用國產蔬果、雜糧、特作等發展的加工、常備食品等，使用量約250多公噸，產值6000多萬元；2023年用量增至800公噸、產值7900多萬元；期望今年用量達1000公噸，產值破億元。

農糧署補充，2024年首度鎖定其中的雜糧，選定地瓜、大豆、紅豆、薏仁等推廣廠商開發食品，誕生今天發表的10項產品，預計今年相關國產雜糧的用量可達150公噸，產值5700萬元左右。相關產品可至台灣楓康超市、MOMO購物網、全家行動購、新東陽及統一超商國道服務區商場通路購買。

陸巧因並推薦弘陽生技股份有限公司的「燒番薯植物雞塊」，口感濕潤不乾柴、營養兼具，好料理。現場還有保證責任雲林縣瓊埔合作農場推出的「氣炸了—地瓜可樂餅」，顧名思義可用氣炸鍋加熱即可食用。

八方行食品股份有限公司的「慢烤牛肉醬地呱燒」、「拔絲地瓜」，跟現做口感相似，引起關注。

以及紅豆也有2款產品推出，包含吉康食品股份有限公司的「紫晶紅豆粥」、福記冷凍食品股份有限公司的「紅豆紫米粥」。

還有臺旺食品工業股份有限公司的「台灣甘藷海苔脆片」、桃園市農會的「新纖美日—黃金地瓜脆片」、南投縣草屯鎮農會的「薏口酥」及保證責任台中市大人物農產運銷合作社的「大豆蛋白三兄弟」等。