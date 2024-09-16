1年完成8千人次篩檢 大林慈濟個管師吳青紜獲頒防癌尖兵獎

癌症連續42年位居國人10大死因之首，大林慈濟醫院社區醫療部個案管理師吳青紜投入癌症篩檢業務5年，視病猶親，秉持不放棄精神，說服不願接受篩檢民眾，平均1年完成8000人次篩檢，幫助許多人早期治療，重拾健康生活，獲國健署防癌尖兵獎肯定實至名歸。

吳青紜說，未來無論說服一個人做檢查需要多少時間和耐心，都會一直堅持下去，因為有可能救一個人就可以救一整個家庭。

大林慈濟表示，個管師吳青紜投入檳榔防制及乳癌及口腔癌篩檢業務，平均1年邀約個案且完成篩檢共計8000人次，陽性個案轉介人次共計600人次，陽性個案轉介並完成確診追蹤共計500人次，並辦理職場口腔黏膜篩檢活動及工地口腔黏膜篩檢活動。

吳青紜結合醫院健康醫LINE，連結至國健署雲端四癌篩檢資料庫，在個案回診前1天發送篩檢通知，民眾也能隨時在LINE上查詢自己符合的篩檢項目，配合LINE定時的篩檢推播訊息，讓民眾能夠主動參與監測自身健康狀態，改變以往使用者被動式的健康管理方式，更能貼近現代人的需求。

吳青紜表示，因為二等親患有乳癌的民眾也是罹癌高危險群，因此會利用癌友聚會時向病友及家屬宣導乳癌家族史，鼓勵40至44歲二等親的女性朋友提早做乳癌攝影檢查。此外，還會配合民眾回診日期，先郵寄糞便潛血篩檢盒，在民眾繳回篩檢盒時，順便查詢是否有符合其它篩檢資格，一併進行邀約，常常可以找到3年甚至7年以上未篩檢的民眾。

吳青紜剛踏入癌症篩檢領域的第1年，曾遇到一名乳房攝影報告異常的個案，一直打電話請她來複診，但對方卻直接掛電話拒絕，或是說「就算死了也沒關係」等消極說法，後經衛生所了解，個案獨居且家庭經濟不好，吳青紜鼓勵她先來看醫生，後續治療費用再看如何處理，終於讓病人卸下心防，同意回診。後來病人確診乳癌，接受手術治療及化療，也協助請社工評估經濟補助。病人手術後隔天就到癌篩櫃檯和她打招呼，2年多來病人恢復良好，也表達想找一份工作自力更生，讓吳青紜感到十分欣慰。