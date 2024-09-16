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大腸息肉異常演化成大腸癌 胃腸醫曝6種人有「息肉臉」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
腸胃科醫師葉秉威於臉書表示，經他做過約5、6萬支大腸鏡經驗，從病患整體身形進行判斷，歸納6種容易患有「大腸腺瘤」的外觀與特徵。示意圖。圖／123RF
腸胃科醫師葉秉威於臉書表示，經他做過約5、6萬支大腸鏡經驗，從病患整體身形進行判斷，歸納6種容易患有「大腸腺瘤」的外觀與特徵。示意圖。圖／123RF

衛福部統計，大腸癌位居國人十大癌症第三名，大腸癌病灶常從息肉病變而來，但有沒有大腸息肉，看臉看得出來嗎？腸胃科醫師葉秉威於臉書表示，經他做過約5、6萬支大腸鏡經驗，從病患整體身形進行判斷，歸納以下6種容易患有「大腸腺瘤」的外觀與特徵。

葉秉威說，很多跟他一起做大腸鏡檢查的技術師同仁，常習慣在開始做病患大腸鏡前的預言。「準備好器械，看來又要切息肉了，進去後往往跟我預測的相距不遠。 」很多人都會疑惑，為什麼他會知道患者有很多息肉，我常會笑稱，他看起來有息肉臉，事實上，看臉真的可以看得出有無息肉嗎？結果當然是唬爛的，當然不能看臉預測。

葉秉威經分析，6種容易患有「大腸腺瘤」的外觀與特徵：

1. 中年，年齡約莫45至50歲以上

2. 首次做大腸鏡

3. 男性更多於女性

4. 身形通常多為肥胖，尤其是胖在肚子上這種中央型肥胖

5. 言行舉止間，流露出對健康的不重視或是不作為

6. 如是健診病患，通常拒絕切息肉的比較容易會發現息肉

葉秉威說，這個歸納純屬個人經驗分享，而且不適用於鋸齒狀腺瘤這種息肉，因為這種息肉多好發於年輕、女性，偏瘦的病患上。

葉秉威指出，管狀腺瘤的生成和年齡、性別、體重、飲食型態、有否抽菸及喝酒息息相關，因此，45至50歲年齡，不正是開始要作大腸癌篩檢的年齡？體重偏重的病患，飲食大多不太健康，通常是高熱量，多吃肉、少吃青菜，少運動，息肉發生風險本來就較高。第一次檢查的病患，息肉都養了數十年了，也沒有人幫忙清一清，自然風險高。

另對健康的不重視，本來就不太會著重於健康原型食物或是保持適當的體重。菸酒也多不忌諱。有大腸息肉自然不是很意外。最後，通常拒絕切息肉的病患，大概都會發現息肉。

葉秉威說，大家可以看看周遭的家人，親朋好友，有沒有所謂的「息肉臉」，有的話，不妨可以考慮健檢大腸鏡。

大腸癌 息肉

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