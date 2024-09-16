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烤肉加一物恐得阿茲海默？啤酒這樣用防癌症 營養師帶你戳破迷思
中秋節要來啦，烤肉團圓你準備好了嗎？營養師品瑄在今天在Instagram上分享一則貼文，戳破大家對烤肉的種種迷思，一起來看看吧！
一、鋁箔紙加檸檬會導致阿茲海默症？
碰到酸會釋出微量的鋁，雖然目前無法直接證明會致病，但仍建議儘量避免。
二、烤肉配啤酒竟然可以預防癌症？
研究指出「使用啤酒醃肉」可以有效減少烤肉產生的致癌物（PAH)，注意是用醃製而非飲用。
三、用一次性烤網烤肉會中毒？
食藥署實際採樣，均未檢測出重金屬鉻、鎳、鎘、鉛及鋁。
另外，營養師也附上三個烤肉健康小重點
一、選擇低脂少加工的食材
二、烘烤完再刷醬，可降低烤焦機率
三、食物盛盤後再加檸檬
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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