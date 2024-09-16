快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

悠遊付「夜市打牙祭」 全台這18大夜市滿額享23%回饋金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付「夜市打牙祭」登場，滿額享最高23%回饋金。記者黃筱晴／攝影
悠遊付「夜市打牙祭」登場，滿額享最高23%回饋金。記者黃筱晴／攝影

都要中秋節了天氣還熱到爆，天黑了才想出門逛夜市大啖美食！為了讓民眾省荷包、吃好料，即日起至9月30日止，悠遊付攜手全台18大夜市，祭出「夜市打牙祭」好康活動，悠遊付滿額消費最高可享23%回饋金，到各大夜市覓食別忘了使用悠遊付結帳還享優惠。

活動期間自即日起至9月30日止，在夜市打牙祭活動指定店家使用悠遊付消費，單筆消費滿50元享20%現金回饋，還可與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加，也就是說，整筆消費金額滿50元以上，最高可享23%回饋金。

悠遊付祭出的「夜市打牙祭」活動，包含台北市知名的寧夏、南機場、公館、饒河、臨江、艋舺、梧州街、廣州街、華西街、士林、延三夜市；台中地區熱門的逢甲、總站、大慶、旱溪夜市、漁人町星光市集；還有宜蘭的東門夜市以及花蓮必逛的東大門夜市，民眾逛夜市嗑美食、用品服飾採買就用悠遊付支付，消費滿額最高可享23%回饋金。

中秋節 夜市 美食

延伸閱讀

新北和悠遊卡公司合作親子綁定 繳學雜費更便利

開學繳費免奔波！新北推悠遊付App輕鬆繳學雜費

FED今年降4碼？網酸「又在放消息」：看來美債要崩了

五迷好瘋！花蓮旅宿開天價「1晚80萬」照樣訂 業者無奈澄清：沒有宰客

相關新聞

又有熱帶性低氣壓形成！蘇力颱風估明天生成 最新路徑曝光

日本氣象廳資料顯示，位於菲律賓東方外海的熱帶擾動，今上午增強為第17號熱帶性低氣壓（TD）；我國中央氣象署預估，明天有機...

連15個月氣溫創新高 氣象署：有反聖嬰發展可能冬季偏暖

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年8月平均溫度創下175年以來歷史新高，已連續15個全球...

今晚東半部大台北變天 吳聖宇：颱風葡萄桑周三起讓台灣水氣增多

要變天下雨了。目前有雙颱貝碧佳及葡萄桑，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，貝碧佳今天登陸上海，葡萄桑距離尚遠，但周三之後...

一度當機！華航會員日搶購人潮塞爆官網 華航緊急修復

今天9月16日適逢「華航會員日」周年慶，華航今早9時開搶「年終祈福 · 在富士山下跨年」年末靜岡特別航班往返加班機，疑似...

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

中秋烤肉食材10年漲4成 綠色和平：氣候通膨影響物價

中秋佳節將至，綠色和平今公布10年來中秋烤肉食材價格漲幅，2014到2023年，常見的豬肉、文蛤、青蔥等，受極端天氣影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。