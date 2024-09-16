悠遊付「夜市打牙祭」 全台這18大夜市滿額享23%回饋金

都要中秋節了天氣還熱到爆，天黑了才想出門逛夜市大啖美食！為了讓民眾省荷包、吃好料，即日起至9月30日止，悠遊付攜手全台18大夜市，祭出「夜市打牙祭」好康活動，悠遊付滿額消費最高可享23%回饋金，到各大夜市覓食別忘了使用悠遊付結帳還享優惠。

活動期間自即日起至9月30日止，在夜市打牙祭活動指定店家使用悠遊付消費，單筆消費滿50元享20%現金回饋，還可與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加，也就是說，整筆消費金額滿50元以上，最高可享23%回饋金。

悠遊付祭出的「夜市打牙祭」活動，包含台北市知名的寧夏、南機場、公館、饒河、臨江、艋舺、梧州街、廣州街、華西街、士林、延三夜市；台中地區熱門的逢甲、總站、大慶、旱溪夜市、漁人町星光市集；還有宜蘭的東門夜市以及花蓮必逛的東大門夜市，民眾逛夜市嗑美食、用品服飾採買就用悠遊付支付，消費滿額最高可享23%回饋金。