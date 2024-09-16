研究：18到34歲民眾4%曾受二手酒害 不到35%求助

人們最常想到的二手酒害就是酒駕。但在家庭、朋友間，非公眾場合下仍可能發生，國衛院研究團隊調查發現，台灣18到34歲民眾約4%曾受二手酒害，但只有不到35%曾向外求助。

飲用酒精的傷害不僅限於飲酒者本人，更可能對他人健康、社會安全造成影響。「二手酒害」就是建構在飲酒者與其社會關係的互動下，受影響者可能遭遇言語或暴力傷害，造成家暴、酒駕、財產損失等問題。

台灣對二手酒害議題的實證研究，以酒駕居多，對於家人、朋友間等非公眾場域影響，較缺乏系統性評估。陽明交通大學醫學生陳人豪與國衛院副院長陳為堅、神經及精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜研究團隊，分析年輕成人二手酒害狀況，成果登上國際期刊「藥物與酒精評論」（Drug and Alcohol Review）。

研究以2018年全國物質使用調查為基礎，分析4901名18至34歲受訪者問卷調查結果發現，約4.2%年輕人經歷過任何形式的他人飲酒傷害，其中心理傷害發生率（3.7%）高於身體傷害（1.5%）。

團隊進一步將二手酒害來源分為父母、其他家庭成員、朋友、戀愛對象與陌生人；並分析不同年齡層狀況。結果發現，18到24歲者遭受的二手酒害，有6成是來自父母；25到29歲者則有1/3來自陌生人。且25到29歲和30到34歲的年輕成人，受到二手酒害的風險可達18到24歲者的2到3倍。

研究團隊發現，曾有喝酒經驗者，受到二手酒害風險也會增加；若曾喝醉，受到身體傷害的風險更會提升。而曾在心理方面受到二手酒害者，生活品質分數有顯著的降低，降低面向多集中於疼痛或不適、焦慮或憂鬱等；但整體而言，曾受二手酒害者，僅不到35%有向外求助，且多是因受到身體傷害。

陳為堅接受中央社記者電訪指出，台灣職場文化中，經常將飲酒是為促進業務往來或社交互動的工具；25歲以上進入職場的族群，受到二手酒害風險較高，推測是受此影響，工作所需或朋友間一起外出飲酒時，即使自己不喝，周圍的人有喝，也會受到影響。

除提供受心理二手酒害者求助管道，陳為堅表示，更重要的是應避免勸酒文化，「好像工作上要表現很厲害，也要很會喝酒，而且同事、主管遞酒就不能不喝，這是很怪的事」，呼籲適量飲酒、不要勸酒，避免引發問題。