豬農腕隧道症候群開刀 奇美助成功申請職業病給付

台南46歲林男在自家養豬場工作多年，因雙手重度腕隧道症候群接受手術治療，雖非屬農保職業傷病給付表列職業病，經奇美醫療團隊訪視工作環境評估，成功申請傷病給付。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師蘇若荃今天在院內衛教宣導會表示，患者為有投保農民健康保險與農民職業災害保險的養豬戶，與父母親一起經營自家養豬場20多年，幾乎全年無休，每天須提重物、推重達上百公斤推車，約2年前出現雙手手指麻木合併疼痛症狀。

蘇若荃表示，病患忍耐不適一段時間後，症狀沒有改善，還惡化到有時晚上睡覺會痛醒，騎機車時疼痛加劇，去年6月就醫診斷為雙側重度腕隧道症候群，接受手術治療後，疼痛及麻木情況幾乎完全改善，復原情況良好，順利回到原本工作。

蘇若荃說，病患康復後想申請農民職業災害保險傷病給付，但腕隧道症候群非屬農保表列職業病，經奇美職業醫學科團隊安排訪視養豬場，評估病患工作內容與潛在職業危害，撰寫診斷書及職業病評估報告書，協助病患成功申請傷病給付，彌補治療費用及休養期間無法工作損失。

蘇若荃說明，農保職業病診斷目前分「表列職業病」及「擬制視為職業病」兩種模式，表列職業病包括農藥中毒、熱傷害、人畜共通傳染病等因果關係較明確項目；擬制視為職業病則為表列之外未獲流行病學足夠共識的其他疾病，須由職業醫學科醫師診治評估，確認是否為職業病。

她說，由於農民作業特性，過去農民職業病診斷量偏少，提醒農民在發現自己可能出現職業病症狀時，應儘快至職業醫學科門診就醫，確保自身健康及保障，降低因收入短少所帶來生活壓力。