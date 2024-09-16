中秋烤肉食材10年漲4成 綠色和平：氣候通膨影響物價

中秋佳節將至，綠色和平今公布10年來中秋烤肉食材價格漲幅，2014到2023年，常見的豬肉、文蛤、青蔥等，受極端天氣影響，10年間價格平均漲4成，其中以甜椒漲幅最高，如今價格從每公斤30元漲到56元，接近2倍。

綠色和平調查2014至2023年中秋烤肉食材，發現青蔥、茭白筍、玉米、甜椒、文蛤、豬肉等持續受乾旱、強降雨等影響，平均價格10年間成長近4成。以玉米、青蔥、甜椒最為嚴重，玉米漲幅4成、青蔥漲幅5成，而甜椒更漲9成。

而嚴重乾旱造成飼料價格上漲，頻繁高溫使畜禽熱緊迫，鴨蛋10年漲幅逾4成、豬肉漲近3成，從每公斤222元漲到282元、文蛤漲幅約55%，從每公斤58元上升至90元。

綠色和平氣候能源專案主任方君維說，氣候通膨是指因極端天氣影響農作物、畜禽生產量，導致價格攀升。她表示，2021到2022年，美國、阿根廷等飼料玉米出口國發生嚴重乾旱，加上台灣頻繁高溫影響鴨蛋產量，價格2年內漲幅約每公斤24元，10年內從每公斤71元上漲到104元，直接影響蛋黃酥成本。

大享食育協會秘書長黃嘉琳指出，新學年學校午餐費用喊漲，家長對近年原物料、食材價格飆高等影響很有感；極端天氣也加劇造成產地收穫和品質不穩定、產量銳減，即是學校午餐費用增加的原因之一，民間與政府應盡快對氣候所導致的食物短缺和價格昂貴等問題提出因應之道。

民進黨立委林月琴表示，大人應該要把地球留給孩子，經濟部和主計單位都要將減碳議題納入政策中，才不會讓下一代熱得無法生活。國民黨立委黃建賓說，極端天氣使農作產量不穩定，作物價格上漲，應積極投入減碳讓下一代享受和現在一樣的生活。立委林沛祥認為，未來淨零發展是唯一的路，若與大自然做對，人類永遠都會被傷害。