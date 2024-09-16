驗大便準嗎？ 北醫大：糞便潛血濃度精準預測大腸癌

想要揪出大腸癌，到底要做糞便潛血檢查還是大腸鏡？目前台灣提供50至74歲民眾，每2年免費一次的「定量免疫法」，用糞便來進行大腸癌篩檢，安全又簡單，不需要限制飲食，且檢查敏感度可高達80%。台北醫學大學研究團隊發表最新研究，透過糞便潛血濃度可精準預測大腸癌發生及死亡風險，其研究成果可做為未來精準大腸癌篩檢提供新方向。

台北醫學大學口腔醫學院副院長陳立昇表示，現今的糞便潛血檢查所採用的是免疫法糞便潛血檢查，可揪出80%出血的病灶。潛血濃度越高者，應盡快接受大腸鏡檢查或縮短篩檢間隔，濃度較低者，可考慮延長篩檢間隔。

今年5月，陳立昇及口腔衛生學系教授嚴明芳率領的團隊，發表於JAMA Oncology（美國醫學會雜誌―腫瘤學卷），針對國內逾350萬名50至74歲的民眾，長期追蹤是否得到大腸腫瘤或死亡等資訊。透過大數據分析，確定不同糞便潛血濃度對大腸癌風險的具體影響，糞便潛血濃度可以用來做更好的應用。

這項調查可為大腸癌精準醫療提供新策略，結果指出，低風險族群可延長篩檢間隔時間，進而減少腸鏡檢查次數，避免偽陽性、出血或穿孔等潛在的不良反應。對於高風險族群，可更精準的建議增加篩檢頻率，以達到早期發現早期治療的成效，同時能使醫療資源更有效配置。

陳立昇說，目前公費提供50至74歲每2年一次糞便潛血篩檢，但研究團隊發現，透過糞便潛血濃度即可有效判斷罹患大腸癌的風險，更符合精準醫學趨勢。糞便潛血向來以特定濃度切點（如大於20ug/g以上）視為罹癌高危險群，接受大腸鏡檢後會有一半比例有息肉，1⟋5五分之一會有進展性息肉，及1⟋20的機會有大腸癌。

透過大腸癌篩檢服務數據分析，可以做更多元的應用，「糞便潛血濃度」高低與後續大腸直腸癌發生率、死亡率相關，醫師可根據糞便潛血的濃度判斷是否需調整篩檢間隔時間，不再侷限於固定的每年一次或2年一次，讓大腸癌篩檢個人化。

根據衛生福利部資料，大腸癌高居112年國人十大癌症死因第三名，要早期發現大腸癌不難，每2年一次糞便潛血免疫法篩檢已證實可有效降低晚期大腸癌發生風險達29%、降低大腸癌死亡風險效益達35%。