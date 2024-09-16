中秋烤肉瓦斯罐回收 環境部：謹記4要訣

中秋佳節將至，不少家庭都會烤肉，但為了收垃圾時清潔隊員及民眾大家的安全，環境部呼籲，將烤肉時使用卡式爐、小瓦斯爐及瓦斯噴槍的瓦斯罐，「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」，烤肉木炭也應確實熄滅。

瓦斯罐為內裝液態燃料的高壓瓶罐，垃圾車為了減少體積有效清運大都有壓縮尾斗，瓦斯罐若丟入垃圾車，經過擠壓、摩擦，易產生火花造成爆炸，且瓦斯罐屬於公告應資源回收的容器，為確保民眾倒垃圾及基層清潔隊員作業時的安全，民眾回收前應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，不可與垃圾一起丟入壓縮車，烤肉木炭請確實熄滅，以減少垃圾清運及處理時發生火災的風險。

除了卡式爐、小瓦斯爐及瓦斯噴槍的瓦斯罐，民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等亦屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，若沒有使用完應找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。

環境部另表示，烤肉、烤香腸、烤玉米等吃多少烤多少，源頭減少廚餘的產生；並且將廚餘分開收集投入廚餘桶，無法破碎的牡蠣殼及蛤殼和一般垃圾打包丟垃圾車即可。