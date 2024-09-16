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吸菸降低藥效 連二手菸也影響氣喘兒救命藥發揮

中央社／ 台北16日電

除了食物會與藥物產生交互作用，許多民眾不清楚吸菸也會降低藥效。國健署提醒，不僅吸菸者服用安眠藥等會受影響，連二手菸都會影響服用支氣管擴張劑的孩子體內藥物發揮。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒民眾吸菸降低藥物效果，甚至增加副作用；因透過菸草燃燒不完全，會促進肝臟內CYP等酵素代謝，有研究指出，吸菸者服用透過前述酵素代謝的藥物，會比非吸菸者更快被身體清除，導致藥物效果大打折扣。

常見可能受影響的藥物有抗精神病藥物、抗憂鬱藥物、支氣管擴張劑及苯二氮平類鎮靜安眠藥等，尤其服用苯二氮平類藥品的鎮靜安眠，不但會受到菸草燃燒不完全影響代謝，國健署表示，菸草中含有尼古丁還可能會刺激中樞神經系統，進而影響藥物效果。

另外，尼古丁也會刺激交感神經，使血壓及心跳速率增加，使吸菸者服用高血壓及心臟病常用藥乙型阻斷劑的效果降低。國健署更引用一份研究，發現吸菸還會降低服用吸入性類固醇藥物效果，增加服用口服避孕藥女性罹患中風、心肌梗塞及血栓等心血管疾病風險。

吸菸者不僅影響自身藥物效果，透過二手菸會進一步影響到身旁親友體內藥物代謝。國健署提醒，有數據顯示，每天使用逾20支菸的父母，二手菸會使服用支氣管擴張劑的孩子體內藥物清除率上升51%，將影響藥物發揮作用，恐使病情更難控制。

國健署建議主動諮詢專業醫事人員，並在就診時告知是否有抽菸習慣或近期戒菸情形，以便醫事人員提供適切醫療及用藥服務，更呼籲戒菸是最好健康選擇；除了戒菸服務醫事機構，民眾也可利用免費戒菸諮詢專線或使用Line通訊軟體，由專業醫事人員提供諮詢服務。

國健署 戒菸 支氣管

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