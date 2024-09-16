快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

連15個月氣溫創新高 氣象署：有反聖嬰發展可能冬季偏暖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布最新氣候展望指出，近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，模式預測反聖嬰有機會於冬季發展。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布最新氣候展望指出，近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，模式預測反聖嬰有機會於冬季發展。圖／中央氣象署提供

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年8月平均溫度創下175年以來歷史新高，已連續15個全球平均氣溫月月創新高。中央氣象署表示，今年1月起東太平洋海溫持續下降，且範圍持續往中太平洋擴展，預期反聖嬰有機會在冬季發展。

賈新興昨在臉書發文，引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，指出今年8月、6至8月、1至8月地球平均溫度，均創下175年以來的歷史新高。

賈新興指出，今年8月、6至8月、1至8月分別比長期平均溫15.6°C、15.6°C、14.0°C，高出了1.27°C、1.24°C、1.28°C，已經是連續15個月全球平均氣溫月月創新高。

氣象署則發布10月至12月氣候展望指出，近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，模式預測反聖嬰有機會於冬季發展，但不確性較高。

氣象署表示，8月南美沿岸的冷海溫持續降溫，範圍持續往中太平洋擴展，西太平洋與印度洋海溫溫暖，東亞沿海及西北太平洋海溫也明顯偏暖。綜合來說，目前熱帶太平洋海氣接近氣候正常型態。

氣象署分析，近赤道平均（5°S-5°N）海面溫度距平的時間，今年1月赤道中東太平洋暖海溫度逐漸減弱、3月起南美洲西岸出現冷海溫距平並逐漸往西擴展，8月赤道東太平洋的冷海溫距平持續擴展至西經170度附近，以西至印度羊則為暖海溫距平，整體而言，2023／2024聖嬰事件已回復至氣候正常狀態。

對於氣候的影響，氣象署表示，目前熱帶海氣為正常狀態，並有反聖嬰發展可能，分析歷史類似個案年顯示，未來1季（10至12月）東亞沿岸及鄰近海域以偏暖為主，其中以10月日本至台灣、12月中國大陸偏暖較為顯著。

降雨部分，10月台灣至南海及中南半島均偏濕，11月中國大陸至日本偏乾、南海至菲律賓偏濕，12月東亞區域乾濕較不顯著；溫度部分，未來1季，台灣10月及12月全台偏暖，11月偏冷；雨量部分，10、11月以偏濕為主，但上述統計特徵不一定發生在每一次的個案。

反聖嬰 氣象署 賈新興

延伸閱讀

颱風接力？雙颱貝碧佳、葡萄桑後 賈新興：蘇力17日後有發展機會

賈新興曝中秋賞月機率 明天恐有雙颱發展機率

中秋賞月指數曝 賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

葡萄桑、蘇力最快周日生成 賈新興預期這3天颱風環流威脅

相關新聞

又有熱帶性低氣壓形成！蘇力颱風估明天生成 最新路徑曝光

日本氣象廳資料顯示，位於菲律賓東方外海的熱帶擾動，今上午增強為第17號熱帶性低氣壓（TD）；我國中央氣象署預估，明天有機...

連15個月氣溫創新高 氣象署：有反聖嬰發展可能冬季偏暖

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年8月平均溫度創下175年以來歷史新高，已連續15個全球...

今晚東半部大台北變天 吳聖宇：颱風葡萄桑周三起讓台灣水氣增多

要變天下雨了。目前有雙颱貝碧佳及葡萄桑，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，貝碧佳今天登陸上海，葡萄桑距離尚遠，但周三之後...

一度當機！華航會員日搶購人潮塞爆官網 華航緊急修復

今天9月16日適逢「華航會員日」周年慶，華航今早9時開搶「年終祈福 · 在富士山下跨年」年末靜岡特別航班往返加班機，疑似...

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

中秋烤肉食材10年漲4成 綠色和平：氣候通膨影響物價

中秋佳節將至，綠色和平今公布10年來中秋烤肉食材價格漲幅，2014到2023年，常見的豬肉、文蛤、青蔥等，受極端天氣影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。