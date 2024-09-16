連15個月氣溫創新高 氣象署：有反聖嬰發展可能冬季偏暖

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年8月平均溫度創下175年以來歷史新高，已連續15個全球平均氣溫月月創新高。中央氣象署表示，今年1月起東太平洋海溫持續下降，且範圍持續往中太平洋擴展，預期反聖嬰有機會在冬季發展。

賈新興昨在臉書發文，引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，指出今年8月、6至8月、1至8月地球平均溫度，均創下175年以來的歷史新高。

賈新興指出，今年8月、6至8月、1至8月分別比長期平均溫15.6°C、15.6°C、14.0°C，高出了1.27°C、1.24°C、1.28°C，已經是連續15個月全球平均氣溫月月創新高。

氣象署則發布10月至12月氣候展望指出，近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，模式預測反聖嬰有機會於冬季發展，但不確性較高。

氣象署表示，8月南美沿岸的冷海溫持續降溫，範圍持續往中太平洋擴展，西太平洋與印度洋海溫溫暖，東亞沿海及西北太平洋海溫也明顯偏暖。綜合來說，目前熱帶太平洋海氣接近氣候正常型態。

氣象署分析，近赤道平均（5°S-5°N）海面溫度距平的時間，今年1月赤道中東太平洋暖海溫度逐漸減弱、3月起南美洲西岸出現冷海溫距平並逐漸往西擴展，8月赤道東太平洋的冷海溫距平持續擴展至西經170度附近，以西至印度羊則為暖海溫距平，整體而言，2023／2024聖嬰事件已回復至氣候正常狀態。

對於氣候的影響，氣象署表示，目前熱帶海氣為正常狀態，並有反聖嬰發展可能，分析歷史類似個案年顯示，未來1季（10至12月）東亞沿岸及鄰近海域以偏暖為主，其中以10月日本至台灣、12月中國大陸偏暖較為顯著。

降雨部分，10月台灣至南海及中南半島均偏濕，11月中國大陸至日本偏乾、南海至菲律賓偏濕，12月東亞區域乾濕較不顯著；溫度部分，未來1季，台灣10月及12月全台偏暖，11月偏冷；雨量部分，10、11月以偏濕為主，但上述統計特徵不一定發生在每一次的個案。