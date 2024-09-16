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中秋節有超級月亮+世紀僅見土星合月 氣象署曝賞月指數

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
9月17日中秋節當晚尚有「土星合月」。圖╱台北市立天文科學教育館提供
9月17日中秋節當晚尚有「土星合月」。圖╱台北市立天文科學教育館提供

明天就是中秋節了，台北市立天文科學教育館指出，今年中秋明月特別有看頭，除了是距離近又大的「超級月亮」，也是自2015年以來最大的中秋月，當晚還有剛過「衝」的明亮土星來合月，相距僅0.3度，就像是在中秋夜與月亮團聚的太陽系家人。有明亮行星如此相近、相伴的中秋月，在整個21世紀百年中唯有今年。

至於中秋賞月機率，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，明天受到偏東風帶來水氣影響，東半部雲量偏多甚至會降雨，雲層厚賞月指數比較低；至於桃園以北到北北基雖有降雨、不明顯，但雲層偏多，可能要碰運氣，在雲中看月亮。馬祖跟北台灣天氣差不多。新竹以南則在午後陣雨雲系消散轉為晴朗天氣，賞月指數較高；至於澎湖及金門天氣大致晴朗，賞月指數也比較高。

天文科學教育館指出，今年農曆八月真正滿月時刻落在中秋節次日上午10時34分，不過中秋節當晚仍是最佳賞月時機。因為與地球距離不到36萬公里的月球，已符合一般所稱的「超級月亮」，在肉眼看來既大且圓。今年另一次超級滿月，也是今年的最大滿月在10月17日（四），這兩次超級月亮的視直徑皆達33.4角分，與地球距離和視直徑大小的差異都僅0.03%，不過中秋當晚的超級月亮還有土星合月，與次月的最大滿月精彩程度不分軒輊。

天文科學教育館指出，土星在9月8日（日）才剛通過「衝」的位置，近期亮度0.6等，是全年最亮也最適合觀賞的時段，到10月底前在天黑後都很容易看見。中秋節當晚18時22分發生「土星合月」，兩者在視線方向上近至僅約0.3度，與東方低空及地景共同構成一幅不可錯過的美景。根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴實屬少見，在21世紀的百年中只有今年逢此美景，賞月之餘可別錯過。

中秋節賞月指數宜蘭及花蓮最低。圖╱氣象署提供
中秋節賞月指數宜蘭及花蓮最低。圖╱氣象署提供

中秋節 土星 超級月亮

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