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不二糕餅蛋黃酥有蟑螂？食安處「未發現病媒蹤跡」 律師揭假爆料下場

聯合新聞網／ 綜合報導
台中知名蛋黃酥名店「不二糕餅」被網友爆料，稱有蛋黃酥內有蟑螂。台中市食安處日前派員前往稽查。圖／食安處提供
台中知名蛋黃酥名店「不二糕餅」被網友爆料，稱有蛋黃酥內有蟑螂。台中市食安處日前派員前往稽查。圖／食安處提供

台中知名蛋黃酥名店「不二糕餅」日前遭網友爆料「蛋黃酥內有蟑螂」，然而業者堅決否認，稱「內餡包入完整蟑螂的機率為0」。台中市食安處表示，經派員稽查，未發現病媒蹤跡，持續稽查把關食安。現在就有律師跳出來說，若該爆料是虛構的，業者可依刑法就加重誹謗提告，判處兩年有期徒刑、拘役或3萬元以下罰鍰。

律師扶停雲在臉書發文指出，這次的事件，有不少網友質疑該篇爆料並非真實，紛紛詢問她「網路上公審店家會被告嗎？」扶停雲解釋，消費者將不愉快的服務經驗放到網路上、刷一顆星，導致店家業績下滑，這類型已經有不少判決認為屬於「消費者言論自由」的保護範疇，不應隨意以法律相繩。

扶停雲說，假設消費者是惡意攻擊店家，又要分成有沒有對店家罵髒話的「公然侮辱罪」，或者雖然沒有口出惡言，但所講的事情是假的「誹謗罪」兩種。

扶停雲最後表示，本次事件之所以風向會比較挺店家，是因為爆料者沒有拿出消費證據。如果發文者根本就沒有購買、吃下「不二糕餅」的蛋黃酥，從而發現蟑螂，就屬於故意編造不實言論，而可能成立誹謗罪。且不實言論造成店家財產、名譽受損，可能還會產生民事上「損害賠償」的責任。

公然侮辱 消費者 蛋黃酥

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