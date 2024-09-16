雙颱+熱帶性低氣壓！氣象署曝未來路徑、影響
目前西北太平洋有雙颱貝碧佳及葡萄桑，另一熱帶性低氣壓也在上午8時形成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，貝碧佳上午8點已登陸上海，未來會持續減弱。昨晚8時生成的第14號颱風葡萄桑目前在恆春東南東方大約2540公里海面上，未來以偏向西北西到西北方向移動，18日接近台灣北方海面附近。
朱美霖指出，今年第17號熱帶性低氣壓上午8時菲律賓東方附近形成，未來逐漸往西北西方向移動，也會增強為輕度颱風，偏向在南海附近移動，要注意帶來的水氣影響，但對台灣沒有直接影響。
朱美霖指出，颱風葡萄桑18日會接近琉球南方海域，19、20日逐漸接近中國華南這帶，18到20日稍微接近台灣北方海域，目前預估路徑比貝碧佳偏南，但後續不確定高，需留意未來對台灣天氣影響。
今晚起偏東風影響，水氣增加，朱美霖指出，北部及東半部雲量增加，東半部降雨明顯，今晚到明天一整天都是如此。明天東半部恆春大雨，西部晴熱、雙北偶陣雨，午後山區及嘉義以南局部雨。
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