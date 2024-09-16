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中秋沒連假…他怒喊「誰搞的？」 一票人搖頭：補班才爛

聯合新聞網／ 綜合報導
今年中秋（9月17日）沒有連假，因適逢周二，不管是往前一天、還是往後一天都是上班日，引來不少抱怨聲浪。上班族示意圖。聯合報系資料照
今年中秋（9月17日）沒有連假，因適逢周二，不管是往前一天、還是往後一天都是上班日，引來不少抱怨聲浪。上班族示意圖。聯合報系資料照

今年中秋（9月17日）沒有連假，因適逢周二，不管是往前一天、還是往後一天都是上班日，引來不少抱怨聲浪。就有網友氣憤發文：「到底是誰把連假搞沒的？」引起底下留言區熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，以前補班加連假明明就是好制度，星期六外國人也在休、很好請假，但現在平常日不連假，外國人不休，就變得很難請假了，「到底是哪個腦X把好制度改掉的？誰可以出來嗎？明年可以改回來嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「去年不就一堆人痛批補班太多」、「補班調假就是爛」、「政府已經用連續四年以上用小年夜補班了，還捨不得給個國定假日，只會一直吃人民的豆腐」、「沒連假超好，不用塞車」、「想休假自己請特休啊」、「一周上六天班很累好嗎，自己請假啦」。

也有人罕見誇讚政府，笑稱這樣的改變「證明政府苦民所苦接地氣、會傾聽民意」。另外也有網友感嘆，每一項政策，本來就無法完全讓所有人滿意。

這次中秋沒有連假，不少人選擇請特休，不過也有公司直接宣布今（16日）放假，讓員工可以連休四天。但也有網友透露，公司直接選在16日發放中秋獎金，讓員工不得不到班，「不能請假，老闆好聰明，當全勤獎金在發」。

PTT 中秋 國定假日 特休 連假

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