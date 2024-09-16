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過期1年半饅頭捐彰化家扶 社工：這裡非廚餘回收場

中央社／ 彰化16日電

彰化家扶中心近日收到一名婦人捐助饅頭，卻已過期1年半，其中1袋竟流出濃稠湯汁，還聲稱要跟孩子分享；社工感嘆「家扶不是廚餘回收場」，希望婦人是不小心才這麼做。

彰化家扶中心在臉書（Facebook）貼文，指一名婦人送物資到家扶，表示這是師姐親手製作的饅頭，要跟孩子分享，社工道謝後打開塑膠袋，發現有2袋饅頭標註有效期限為2023年3月23日，已經過期1年6個月。

另外，社工還看到有1袋饅頭流出濃稠湯汁，趕緊出去要告知婦人時，婦人已騎車離去。家扶中心表示，過期這麼久物資竟要送給受助家庭，家扶不是廚餘回收場，請不要用憐憫眼光看待受助家庭。

家扶人員告訴中央社記者，過期饅頭根本不敢分給孩子食用，社工們還必須撕掉每張蒸炊紙並丟到廚餘桶，過程中湯汁沾得到處都是，令人作嘔，希望婦人是不小心才做出此事。

家扶人員說，過去也有收到臭襪子、二手內衣褲及使用過的口罩，還有不少人要捐助即期品，如今又收到過期1年多饅頭，對受助家庭非常不尊重，弱勢家庭只是現在較貧困，長大有機會改善經濟。

家扶中心表示，目前比較需要的物資是保久乳，因小朋友放學後家長可能還在工作，可喝保久乳當點心；衛生紙、沐浴乳、洗髮精等民生用品，也有需求。

家扶中心 社工 饅頭

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