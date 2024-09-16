今晚東半部大台北變天 吳聖宇：颱風葡萄桑周三起讓台灣水氣增多

要變天下雨了。目前有雙颱貝碧佳及葡萄桑，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，貝碧佳今天登陸上海，葡萄桑距離尚遠，但周三之後會讓台灣水氣增多，天氣不穩定。今明東半部降雨增多，各地高溫炎熱。

吳聖宇指出，貝碧佳今天(16日)即將在上海一帶登陸長江口，範圍不大，預估仍將為長江口以及江蘇南部帶來較明顯的風雨，並持續影響到明天(17日)，提醒今明兩天要前往上海附近地區的民眾注意。

吳聖宇表示，昨天晚間今年第14號輕度颱風葡萄桑在關島附近海域生成，結構還很鬆散，觀測及預報資料也顯示未來將會經過的區域對於颱風發展的條件並不太理想，增強幅度有限，大致只會維持輕度颱風等級，甚至後續經過琉球群島往東海移動的過程中還可能逐漸減弱。

至於葡萄桑路徑預報跟前一個貝碧佳颱風相當類似，也是朝向琉球、東海、浙江沿岸一帶移動，而且速度應該會相當快，目前還在關島附近海域，預期周三就會逼近並且掃過琉球群島，周四迅速接近浙江沿岸，周五清晨就會在浙江沿岸登陸，登陸後會很快減弱消散。

由於葡萄桑颱風離台灣還很遠，吳聖宇表示，中秋假期不會受到影響，影響台灣天氣的將是整個大低壓帶外圍所帶來的偏東到東北風。今天(16日)白天期間迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後也會有局部熱對流發展帶來短暫雷雨，降雨量預估都不大。不過今天晚間起一直到明天(17日)中秋節隨著偏東到東北風帶來的水氣增多，迎風面東半部地區還有大台北東側一帶的降雨將會轉趨明顯，甚至在花東地區將有局部較大雨勢發生機會，至於西半部明天中秋節仍是山區有局部午後熱對流雷雨的天氣型態。

吳聖宇說，今明兩天在北部、西北部沿海地區可能有較強陣風發生機會，同時因為下沉作用影響，西北部可能要留意高溫出現的情況。賞月部分，今晚以及明晚如果要賞月，東半部地區看到月亮機會偏低，大台北到桃園一帶可能要碰點運氣，雲層間還是有機會看到月亮，新竹以南地區看到月亮的機會就很大了，熱對流消散後應該都是可以賞月的。

吳聖宇說，周三到周五(18-20日)葡萄桑颱風將進入東海，並且往浙江沿岸靠近然後登陸，雖然預報資料來看它的強度有限，也不是直撲台灣，仍會造成台灣附近水氣增多，北部、東北部、東部轉為有短暫陣雨的天氣，其他地方午後熱對流雷雨發展的情況也會變得比較明顯，整體天氣將會變得比較不穩定，還是要提醒大家注意中秋過後天氣轉變的情況，同時持續注意有關葡萄桑颱風的最新預報資訊。