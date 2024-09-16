估民眾自行請假成中秋連假 今銜接國道的3大路段易壅塞

明天是中秋期，交通部公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情況，包含台2線淡水紅樹林至竹圍雙向等7大路段，今天依行政院人事總處發布的行事曆雖並無放假，但預期部分民眾會自行請假形成連假，預估今天省道易壅塞路段主要為銜接國道的快速公路，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中。

公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水紅樹林至竹圍雙向、台64線接國3中和交流道、台65線土城至銜接國3路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰、太平至大里路段、南部台86線仁德及關廟路段等。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5987班次，疏運11萬6757人，疏運人數較112年同期增加8.9%；東部國道客運路線共計行駛1581班次，疏運3萬3525人，疏運人數較112年同期增加18.6%。

公路局指出，今天依行政院人事總處發布的行事曆雖並無放假，但預期部分民眾會自行請假形成連假，預估今天省道易壅塞路段主要銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段，建議民眾出門前先查詢周邊交通狀況。

公路局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另也已請客運業者於113年中秋節假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。