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環境部：中秋烤肉瓦斯罐應獨立打包回收 避免爆炸

中央社／ 台北16日電

許多民眾喜歡在中秋節烤肉，環境部今天提醒，供卡式爐、瓦斯噴槍使用的瓦斯罐，確認使用完畢後，應獨立打包、加註警語後交給清潔隊員回收，避免產生火花造成爆炸。

明天就是中秋節，環境部今天發布新聞稿表示，為了收垃圾時清潔隊員及民眾大家安全，請記得將烤肉時使用卡式爐、小瓦斯爐及瓦斯噴槍的瓦斯罐「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」；廚餘要分開收集回收，烤肉木炭確實熄滅。

環境部說明，瓦斯罐是高壓瓶罐，內裝液態燃料，垃圾車為減少體積有效清運大都有壓縮尾斗，瓦斯罐若丟入垃圾車，經過擠壓、摩擦，易產生火花造成爆炸；瓦斯罐屬於公告應資源回收的容器，應丟資源回收車。

環境部指出，回收瓦斯罐前，應確認已使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車，避免一個不小心或便宜行事而發生意外風險。

環境部表示，除了瓦斯罐，民眾家中常見定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等亦屬高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，如未使用完，須找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險；營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商回收。

環境部提到，其他中秋常見的垃圾，如飲料瓶飲料罐，是公告應回收項目，應收集丟資源回收車；廚餘分開收集，送到廚餘桶，無法破碎的牡蠣殼及蛤殼，則與一般垃圾打包丟垃圾車。

中秋節 環境部

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