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中秋燒焦烤肉兩種人別吃！營養師籲：2招「超前部署」

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，中秋烤肉務必注意炭火直燒，產生多環芳香烴致癌物。圖／本報資料照片
營養師提醒，中秋烤肉務必注意炭火直燒，產生多環芳香烴致癌物。圖／本報資料照片

中秋烤肉成了國民節慶活動，在烤盤上的食物難免會有烤焦情形發生，針對這些烤焦食物到底能不能吃下肚？營養師高敏敏透過臉書表示，若是只有一點點烤焦，對一般健康的人來說，只要剝掉就可以吃；但若是有家族病史，或體質較差的民眾，則不建議將些微烤焦的食物吃下肚。

高敏敏解釋，含有澱粉或油脂的肉片或食材，在經過高溫碳烤後，會產生多環芳香族碳氫化合物(PAH)，此物乃是一級致癌物；若食品烤得太焦黑，就會產生致癌物，且是正常食物的200至400倍。面對烤得太焦的食物，若還是安慰自己：「沒關係啦！烤焦的地方剝掉就好」，恐會對健康造成威脅。

高敏敏並提醒，烤肉時除了食物烤焦需注意外，另外若是用大火產生的煙，在吸入後也容易得肺癌，烤焦食物則容易引發胃癌和大腸癌的風險。

至於如何避免BBQ烤焦的情形發生，高敏敏建議，有效縮短大火燒烤時間，就能減少致癌的疑慮；在烤肉開始前，可以針對較難烤熟的食材，先用蒸煮或微波的簡單料理後再烤，也可將較大塊或較厚的食材，切成小片後或切薄再烤，都能避免烤焦的情形的發生。

中秋 烤肉 癌症

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